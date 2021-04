Lançamento do sedã elétrico Mercedes EQS: como assistir ao vivo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Mercedes-Benz vai apresentar totalmente seu sedã totalmente elétrico na quinta-feira, 15 de abril de 2021.

O Mercedes EQS está se transformando em algo bastante espetacular. O cockpit já foi revelado e possui um impressionante display OLED de 56 polegadas que percorre todo o comprimento do painel .

Como o resto do carro pode viver de acordo com isso? Você terá que cuidar por si mesmo. Aqui estão os detalhes.

A Mercedes-Benz sediará um evento de apresentação online na quinta-feira, 15 de abril. Aqui estão os horários para a sua região:

Costa Oeste dos EUA: 9h PDT

Costa Leste dos EUA: 12h EDT

Reino Unido: 17h BST

Europa Central: 18h CEST

Você pode assistir a apresentação online do Mercedes EQS aqui mesmo no Pocket-lint, através do vídeo abaixo:

Como alternativa, a Mercedes-Benz hospedará o evento em uma página dedicada aqui .

Como mencionamos acima, a Mercedes-Benz já mexeu com o interior do sedã totalmente elétrico, incluindo seu impressionante sistema de infoentretenimento.

Os compradores também poderão especificar um sistema interno mais discreto, usando telas semelhantes às de tablets.

Haverá também um sistema de som de 15 alto-falantes interno, capaz de uma saída de áudio combinada de 710W.

Fotos de uma versão conceitual do veículo também foram divulgadas no início de abril. Quanto a tudo mais, você terá que assistir ao evento.

Apple CarPlay explicou: Levando o iOS à estrada Por Britta O'Boyle · 7 Julho 2020 Uma visão detalhada de como o CarPlay da Apple funciona, com explicações sobre o uso do Google Maps, envio de mensagens e reprodução de música,

Escrito por Rik Henderson.