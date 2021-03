Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Mercedes-Benz lançou seu próximo carro sedan de luxo totalmente elétrico antes de seu lançamento oficial em 15 de abril de 2021.

O Mercedes EQS será o modelo topo de linha da marca e, portanto, vem com toda uma gama de feitiçaria tecnológica - não menos importante, a tela OLED MBUX Hyperscreen que percorre todo o painel.

Revelado anteriormente em janeiro , o display e sistema de 56 polegadas tem seu próprio processamento octa-core, 24 GB de RAM e usa IA para conduzir a experiência. Ele pode ser dividido em várias janelas separadas em sua largura de 141 cm.

A tela inteira é coberta com Gorilla Glass da Corning e é habilitada para toque.

A Mercedes-Benz divulgou imagens do interior do EQS para mostrar exatamente como ele se parece. Haverá outra opção disponível, com telas "flutuantes" do tipo tablet para aqueles que desejam algo um pouco mais convencional (e menos caro, achamos).

Além do painel, o fabricante revelou que haverá um sistema de som surround Burmester com 15 caixas de som dentro do carro. Será capaz de uma saída de áudio de 710W.

Haverá também iluminação ambiente envolvente e os proprietários podem escolher o tipo de capa de volante de sua preferência.

"Com nosso EQS, criamos uma geração futura de carros de luxo completamente nova", disse o diretor de design do Grupo Daimler, Gorden Wagener

"Com base em nosso estilo de pureza sensual, criamos desejo combinando uma escultura lindamente sedutora com a proporção mais progressiva. Características-chave, como o design de um arco e um estilo holisticamente integrado, altamente reduzido e contínuo, dão à EQS seu estilo esportivo e aparência progressiva. Isso é o que o diferencia de qualquer outro veículo que já criamos - é o que torna nosso EQS tão extraordinário. "

Escrito por Rik Henderson.