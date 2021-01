Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Mercedes-Benz criou um display enorme e longo que se estende por toda a cabine de um veículo. É chamado MBUX Hyperscreen. A montadora revelou o MBUX Hyperscreen de 56 polegadas para seu EQS EV.

O Hyperscreen mostrará o painel de instrumentos, o infoentretenimento e o display do passageiro em um painel OLED singular coberto com vidro anti-reflexo Gorilla Glass. Ele pode ajustar automaticamente o brilho por meio de uma câmera e sensor de luz e é alimentado por uma CPU de oito núcleos emparelhada com 24 GB de RAM.

Há até uma camada de inteligência artificial embutida na experiência da tela.

"O conceito de exibição e operação se adapta completamente ao usuário e oferece sugestões personalizadas para inúmeras funções de infoentretenimento, conforto e veículo", explicou Mercedes. “Graças à chamada camada zero, o usuário não precisa percorrer submenus ou dar comandos de voz. As aplicações mais importantes são oferecidas sempre de forma situacional e contextual”.

Desde o conhecimento da sua preferência de massagem até sugestões para a lista de tarefas, o MBUX Hyperscreen pode oferecer automaticamente ações, informações e tarefas comuns que são relevantes. Infelizmente, a Mercedes não deixou claro quando seu veículo de luxo, o EQS, estará disponível com MBUX Hyperscreen além da meta geral de 2021. Mas o teaser no CES 201 certamente nos deixou entusiasmados.

Escrito por Maggie Tillman.