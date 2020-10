Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Mercedes-Benz em breve trabalhará com a plataforma de casa inteligente da Samsung, abrindo o que você pode fazer dentro de um de seus veículos.

De acordo com um comunicado de imprensa da Samsung , a montadora alemã de propriedade da Daimler AG fez parceria com a Samsung para transformar seus mais novos carros de luxo - começando com o Classe S em 2021 - em controladores domésticos inteligentes completos. Com um carro Mercedes-Benz S-Class compatível com Samsung SmartThings, você poderá controlar a maioria dos seus dispositivos domésticos inteligentes por meio do assistente de voz da própria montadora, MBUX.

"Hey Mercedes está prestes a ficar muito mais inteligente ao se juntar ao maior ecossistema de IoT do mundo", anunciou a Samsung. A empresa disse que você poderá desligar as luzes, trancar as portas, ajustar o termostato, definir o sistema de segurança e fechar a porta da garagem - tudo em seu carro Classe S.

Lembre-se, na CES em janeiro, a Samsung revelou pela primeira vez que queria fazer o aplicativo SmartThings funcionar com "a maioria dos carros novos" nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, montadoras como Subaru e Tesla têm usado o EveConnect, que requer um plano pago , para oferecer aos motoristas recursos de casa inteligente.

Ao contrário dessas, a abordagem da Mercedes-Benz e da Samsung será uma experiência nativa e também deve ser muito fácil de configurar e usar.

Escrito por Maggie Tillman.