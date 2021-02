Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando você pensa em "híbrido plug-in", sua mente provavelmente não se inclina para os supercarros. Mas a McLaren está aqui para contrariar a tendência com Artura - seu primeiro supercarro PHEV.

Embalando um motor V6 biturbo e motor elétrico de 92 cv, combinando com um total de 671 cv - o que significa uma velocidade máxima de 205 mph e 0-62 mph com tempo de 3 segundos.

Artura marca uma nova era para a McLaren. Não apenas acena para o típico V8 - como você encontrará no 720S - é também o primeiro McLaren a também abrigar uma bateria (fora de sua equipe de Fórmula E, pelo menos).

Não que seja uma bateria de enorme capacidade: com 7,4 kWh, ela fornecerá os usuais até 19 milhas de autonomia com bateria que você pode esperar de muitos veículos híbridos plug-in.

No entanto, realmente suspeitamos que isso marca o ponto de inflexão para a futura McLaren e sua mudança contínua para a eletrificação. O alcance do mundo real no elétrico não vai ser muito extenso, as emissões daquele V6 de 3 litros também não vão ser Toyota Prius baixas.

Não, será o ponto de partida para um carro esportivo McLaren totalmente elétrico - algo para olhar para o Porsche Taycan e encolher os ombros, e que coisa de se ver isso poderia ser.

O McLaren Artura está disponível para pré-encomenda agora, com preços a partir de £ 185.000. Que, embora não seja pequena, é na verdade menos do que o preço original do 720S.

Escrito por Mike Lowe.