(Pocket-lint) - O SUV Mazda CX-60 estreia uma nova tecnologia de reconhecimento facial para a marca japonesa, permitindo que as posições dos assentos dos motoristas sejam automatizadas. O volante e o assento até se movem para fora do caminho para facilitar ainda mais a entrada ou saída do carro.

O Driver Personalization System, como é chamado, usa uma câmera integrada para detectar os olhos do motorista e, em seguida, pode "ajustar automaticamente o assento, o volante, o head-up display [HUD] e os espelhos das portas para combinar com a linha de visão do motorista para uma condução ideal sugerida posição", de acordo com a Mazda. Inteligente!

O sistema também vai além do assento, com a capacidade de reconhecer até seis motoristas e ajustar um grande número de configurações além do assento. A Mazda diz que "mais de 250 ajustes e configurações armazenados no carro" são alterados, o que significa que seu ar-condicionado preferido, configurações de áudio e similares também se ajustarão automaticamente às suas preferências.

No entanto, o Driver Personalization System não é padrão em todos os modelos CX-60, você precisará escolher os níveis de acabamento Homura ou Takumi, caso contrário, será um extra de £ 1.400 como parte do Comfort Pack para quem compra a entrada Acabamento da linha exclusiva.

Todos os modelos CX-60 são híbridos plug-in (PHEV), com uma bateria interna de 17,8 kWh capaz de oferecer até 39 milhas de alcance com zero emissões. Para muitos passageiros, esse será um equilíbrio aceitável entre confiar totalmente apenas na eletricidade e ter reabastecimentos de combustível mais prontamente disponíveis para viagens mais longas.

Como em qualquer híbrido, a combinação de motor elétrico e motor de combustão - aqui 100kW e quatro cilindros de 2,5 litros - pode ajudar na potência e suavidade disponíveis, não apenas nas emissões.

A tecnologia não para no Driver Personalization System, com uma câmera de 360 graus sendo a primeira vez que a Mazda apresentou essa tecnologia - se você comprar o Pacote de conveniência (£ 1.000) de qualquer maneira - e a capacidade de exibir uma visão de cima para baixo o carro para ajudar com a conscientização na tela central de 12,3 polegadas do carro.

O Mazda CX-60 PHEV está disponível para encomenda agora, a partir de £ 43.950 no Reino Unido. O acabamento Homura custa £ 46.700, enquanto o Takumi eleva o preço inicial para £ 48.050.

Escrito por Mike Lowe.