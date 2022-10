Maserati GranTurismo retorna, desta vez com uma variante 100% elétrica do Folgore

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Maserati anunciou o GranTurismo, devolvendo o coupé esportivo que tem visto muitas iterações ao longo dos anos, mas agora com a opção de propulsão elétrica a 100%.

Folgore é o nome que a Maserati aplica a seus veículos elétricos e o novo GranTurismo Folgore estará ao lado das versões Modena e Trofeo, ambas movidas por um motor V6 de 3 litros, como você poderia esperar.

Mas o Folgore leva o Maserati em uma nova direção e cria algo bastante único para aqueles que procuram um carro esportivo elétrico de alta tecnologia. Como este é o GranTurismo ele tem apenas as duas portas, mas há quatro assentos, a carroceria longa, baixa, projetada para uma condução esportiva com conforto.

Há algo único no design aqui que marca isso, além do Porsche Taycan - Maserati não está usando uma solução de piso plano.

Em vez disso, a bateria tem mais a forma de um T, encaixando-se na carroceria que compartilha com os modelos de combustão. O resultado é que os passageiros podem sentar-se mais baixo, o interior retém a sensação de cossetamento que se espera de um carro esportivo, enquanto mantém essa grande distribuição de peso.

A bateria oferece 92,5kWh de energia e suporta carga rápida de até 270kW, dando-lhe um alcance de 100km em apenas 5 minutos. O Maserati diz que você terá cerca de 280 milhas de alcance.

É um sistema de 800V que alimenta três motores de 300kW, um na frente e dois na traseira. Estes são motores projetados pelo Maserati, e como há dois motores atrás, você terá a vantagem de vetorização de torque, onde as rodas traseiras podem ter o torque gerenciado individualmente.

É um sistema de tração total, capaz de fornecer um tempo de 0-62mph de 2,7 segundos, com uma velocidade máxima de 199mph.

O Maserati é obcecado pelo som e sem esse motor V6, o Folgore terá um som sintético sob medida, com alto-falantes externos e internos acrescentando o ambiente.

Além do desempenho esportivo, você está comprando na qualidade Maserati, com a aparência exterior destes carros sendo semelhante, embora haja detalhes no Folgore para fazê-lo sobressair, como o logotipo e o texto em cobre escuro.

No interior é limpo e moderno, com o Folgore utilizando uma gama de materiais reciclados e sustentáveis - com opções interiores claras ou escuras.

Há um display central de 12,3 polegadas e um display de 8,8 polegadas de conforto, enquanto há também um painel de instrumentos digital de 12,2 polegadas que se curva ao redor da parte traseira do volante. Há suporte para o Apple CarPlay sem fio e o Android Auto, bem como um visor frontal - e, no centro, o Relógio Digital Maserati.

Este relógio substitui o velho e cansado modelo analógico que alguns carros oferecem, para ser mais útil, não só mostrando o tempo, mas também capaz de refletir coisas importantes - como o fato de estar conectado a um carregador.

Haverá suporte para voz através do comando Hey Maserati, e um espelho retrovisor digital lhe dará uma visão desobstruída.

Ainda não há notícias sobre preços ou disponibilidade, mas isto parece ser um passo emocionante para a herança da marca italiana.

Escrito por Chris Hall.