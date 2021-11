Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Renault Megane E-Tech Electric vai estrear o novo sistema de Infotainment no Veículo (IVI) da LG. O sistema foi desenvolvido pela LG em parceria com a Renault e é baseado no Android 10 . A LG afirma que seu sistema IVI é o primeiro sistema baseado em Android 10 a receber certificação do Google Automotive Services.

A plataforma promete acesso fácil a aplicativos do Google como Google Assistant , Google Maps e Google Play por meio do enorme display central de 24 polegadas do novo Megane. O foco da LG para o sistema IVI é fornecer a experiência do usuário mais conveniente e tornar a viagem de carro o mais agradável possível.

O próximo Megane E-Tech Electric é o maior carro elétrico da Renault até o momento e parece estar batendo de frente com o VW ID3 , o Tesla Model 3 e o Kia EV6 . O Megane E-Tech virá em algumas variedades, oferecendo até 218cv e um alcance de 470 km.

"Nosso novo sistema IVI não apenas atende, mas excede a crescente demanda por plataformas de software automotivo estáveis, avançadas e fáceis de usar", disse o Dr. Kim Jin-yong, presidente da LG Vehicle Component Solutions Company, em um comunicado à Pocket-lint .

Teremos nosso primeiro gostinho do novo sistema LG IVI quando o Renault Megane E-tech Electric for lançado. Atualmente, está definido para ser colocado à venda em fevereiro de 2022 e os preços ainda não foram confirmados.