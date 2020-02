LG colocará o primeiro OLED curvado em um carro para o Cadillac Escalade 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A LG falou na CES este ano sobre seus planos de colocar seus displays OLED em uma variedade maior de caixas , seja em aviões, carros ou qualquer outro ambiente, e já está cumprindo essa promessa.

É anunciado que está fornecendo os painéis do novo Cadillac Escalade 2021, usando a tecnologia P-OLED da LG para oferecer suas leituras. O novo Escalade se tornará o primeiro carro de produção do mundo a apresentar também uma tela OLED curva, de acordo com a LG.

Também não é uma unidade pequena - a tela de 38 polegadas é composta por três painéis de tela P-OLED separados, o maior medindo 16,9 polegadas na diagonal.

Um painel central abriga velocímetros e outras informações importantes, enquanto à direita uma grande unidade oferece controle de entretenimento e navegação. Uma faixa à esquerda parece oferecer atalhos para os principais recursos.

O carro possui diversos recursos, como navegação com Realidade Aumentada e Visão Noturna, todos equipados com software desenvolvido pela LG.

A LG diz que o pensamento por trás da curvatura da tela está relacionado aos ângulos de visão dos motoristas, para garantir que suas informações sejam legíveis o tempo todo, sem qualquer problema. Obviamente, a alta qualidade e o profundo contraste dos monitores OLED também significa que provavelmente será tão premium quanto no Escalade e em qualquer outro veículo futuro.

Na CES 2020, como mencionamos acima, a LG era ainda mais ambiciosa em suas idéias, mostrando como seus monitores poderiam ser usados para melhorar as experiências em um avião de passageiros, por exemplo, fornecendo aos pilotos e tripulações leituras e telas de alta qualidade também. como proporcionar aos passageiros ótimas exibições para visualização do entretenimento.