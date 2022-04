Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Lexus retirou as capas do novo Lexus RZ, um novo SUV totalmente elétrico projetado para oferecer uma experiência de carro elétrico premium. O novo modelo foi projetado desde o início para ser um carro elétrico - não há versões de combustão deste modelo.

Ele é baseado na plataforma e-TNGA - a mesma do Toyota bZ4X e do Subaru Solterra - com a bateria embalada no piso embaixo da cabine de passageiros.

Será de tração total, usando um novo sistema DIRECT4, com um par de e-Axles. Isto significa que há um motor, engrenagem e a ECU entre as rodas para controle direto. Há um motor de 150kW no eixo dianteiro e um motor de 80kW no eixo traseiro.

A capacidade da bateria é de 71,4kWh. A Lexus não confirmou os tempos de carga da bateria, mas sabemos que a carga de 150kW é suportada nesta plataforma, portanto pode ser a mesma. O único alcance dado até agora é "mais de 400 km" (250 milhas).

O desempenho dado é de 0-62mph em 5,6 segundos.

Passando ao design e num relance você pode dizer que é um Lexus pelo nariz, embora seja preenchido um pouco sem a necessidade de sugar todo aquele ar para resfriamento. É uma coisa elegante com um interessante spoiler de teto traseiro dividido dando um visual único.

Também única é a opção para o jugo de direção One Motion Grip, em vez de uma roda convencional. Isto empresta ao aspecto futurista, e é um sistema de direção por arame. A Lexus diz que requer menos esforço na direção com o jugo, evitando virar de mão em mão, enquanto oferece uma melhor visão da tela do motorista.

Ainda não se sabe exatamente como os motoristas levariam para mudar um aspecto tão fundamental do controle do carro - mas é opcional e não sabemos onde ele estará disponível.

Em outro lugar, o interior é projetado ao redor do motorista, com um display central de 14 polegadas e um mostrador simples para selecionar o modo de acionamento, em um design de outra forma moderno.

Há a opção de um teto panorâmico dimerizável, enquanto há aquecedores radiantes ao redor do nível do joelho para melhorar o conforto dos passageiros da frente.

Com o tamanho que tem, parece que o Lexus RZ vai competir com os modelos Hyundai Ioniq 5, Audi Q4 e-tron ou Kia EV6.

Os livros de pedidos estão agora abertos para o Lexus RZ e pedindo um depósito de 500 libras (no Reino Unido). O preço final ainda está por confirmar, mas parece ser uma adição interessante para a família Lexus.

Escrito por Chris Hall.