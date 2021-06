Lexus NX 450+ é o primeiro plug-in híbrido da marca de luxo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Lexus anunciou uma atualização para o Lexus NX , seu SUV de médio porte. Como de costume para o Lexus, é uma configuração híbrida, mas com o modelo 450+, a Lexus também está migrando para o híbrido plug-in pela primeira vez.

O Lexus NX 450+ tem um motor a gasolina de 2,5 litros e uma bateria de 18,1 kWh, uma das maiores que você encontrará em um veículo PHEV. Isso, de acordo com a Lexus, pode dar a ele um alcance de 40 milhas com eletricidade pura.

Enquanto o motor aciona as rodas dianteiras, há um motor elétrico para acionar as rodas traseiras em um arranjo de tração nas quatro rodas. Você obterá 302hp com ele e um tempo de 0-62mph de pouco mais de 6 segundos.

A Lexus faz questão de apontar que, quando a bateria fica sem carga, o NX 450+ não se transforma apenas em um veículo de combustão normal, ele funciona como um modelo híbrido, prometendo maior eficiência do que seus rivais.

O NX 450+ é o herói dos novos modelos, mas também são modelos híbridos regulares (ou híbridos com carregamento automático, como a Lexus gosta de chamá-los), incluindo o 350h. Isso não permite que você o conecte, portanto, é uma atualização para o modelo NX mais antigo.

O 350h reivindica um tempo de 0-62 mph de 7,7 segundos com 239hp, então ambos os modelos são muito poderosos. Diferentes versões estarão disponíveis em diferentes regiões, com os EUA também recebendo opções não híbridas.

No geral, trata-se de um novo NX, com 95% das peças sendo novas. Ele ainda tem aquele apelo de SUV, no entanto, e cresceu um pouco, sendo mais longo, mais largo e mais alto do que o modelo que substitui.

O que é o Pocket-lint diariamente e como você o obtém gratuitamente? Por Stuart Miles · 14 Junho 2021

Há um interior totalmente novo, com um novo sistema de infoentretenimento, projetado para ser mais bem focado nas necessidades do motorista, com um assistente de voz Lexus, acionado quando você diz "Hey Lexus".

Haverá uma tela interna de 9,8 polegadas como padrão, expandindo para 14 polegadas nos modelos de topo.

Um detalhe interessante é que há uma nova trava de porta digital, o que tornará mais suave quando você abrir a porta e sair. Isso está ligado ao sistema de detecção de ponto cego, para garantir que você não abra as portas no caminho de um veículo ou ciclista que se aproxime.

O novo Lexus NX deve ser lançado em 2021, com a produção começando no terceiro trimestre. Os preços ainda não foram anunciados.

Escrito por Chris Hall.