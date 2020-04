Velozes e Furiosos Dodge Charger de Dominic Toretto recebeu tratamento Lego Technic

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Lego revelou sua mais recente ligação com a Lego Technic - uma super recreação do Dodge Charger de Dom da franquia de filmes Velozes e Furiosos que parece estar acontecendo para sempre. A Lego está pressionando com o lançamento deste conjunto, enquanto o filme está atrasado até o próximo ano (por causa de você sabe o que) quando receberemos o F9 já gravado.

A Lego não é estranha para recriar veículos icônicos, é claro, mas essa recreação fiel com o Dodge é uma surpresa que nos lembra um pouco o Ford Mustang do especialista em criadores . Ambos são certamente muito mais reconhecíveis que o conjunto Aston Martin DB5 Creator Expert, que foi um pouco errado aos nossos olhos.

Como seria de esperar de um conjunto Technic, existem mais peças técnicas de trabalho nesse modelo do que a série Creator Expert, embora com poucas peças, pois ainda existem mais de 1.000. A classificação etária foi fixada em 10 ou mais.

O icônico Charger R / T 1970 tem um motor V-8 com pistão em movimento, além de uma suspensão de osso duplo. Também há uma barra com rodas, para que você possa recriar as acrobacias icônicas do filme. Depois, há garrafas de nitro no porta-malas, enquanto há um extintor de incêndio no cockpit.

Como outros conjuntos Technic - como o tie-in Top Gear - não há números, pois não há números nos conjuntos Technic há algum tempo.

Samuel Tacchi, o designer do Doms Dodge Charger, disse: "Queremos inspirar pessoas de todas as idades a explorar sua criatividade através da construção de qualquer paixão que seja, e conhecemos os fãs da Lego Technic ... adoram carros legais e diversão cheia de adrenalina.

"Reunidos pela mesma paixão, trabalhamos muito de perto com a equipe Universal para dar vida ao Dodge Charger de Dom nos mínimos detalhes."

Lembre-se, não importa se você ganha uma polegada ou uma milha. Vencer é ganhar.