O novo Range Rover Sport promete 70 milhas de alcance elétrico a partir de seu híbrido plug-in

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Land Rover revelou o mais recente Range Rover Sport da família. Completamente redesenhado, ele se assenta em uma nova plataforma - MLA-Flex - e promete ser mais eficiente, mais dinâmico e mais atualizado.

O Range Rover Sport sempre foi popular, visto como um modelo mais acessível do que o Range Rover, que é muitas vezes visto como a reserva dos reais e VIPs. O Range Rover Sport, uma vez atormentado por sua percepção como um carro de futebol, é apenas um pouco mais prático graças a sua construção mais compacta.

No entanto, há mais 20mm de espaço para as pernas traseiras neste novo modelo, e 15mm mais espaço para os joelhos, de modo que ele se sente mais espaçoso no interior.

É um carro mais focado no motorista do que o Range Rover maior, enquanto ainda dá muito do mesmo requinte - você pode reclinar os bancos traseiros, há acabamentos premium, incluindo o uso de muitos materiais reciclados.

Há a opção para assentos sem couro, como o "ultra tecido" que é realmente suntuoso, bem como envoltórios têxteis no interior, dando um acabamento um pouco como produtos de áudio de alta qualidade.

Do exterior, o design é imediatamente reconhecível com aquela divisão entre a linha do teto e a linha dos ombros, com acabamento de janela embutido dando um olhar mais limpo para os lados. A parte traseira também é limpa, do ponto de vista do design, por isso é um esporte mais bonito e mais moderno que você verá correndo à sua frente.

Não há nenhuma versão de bateria do Range Rover Sport no lançamento - que está chegando em 2024 - mas há um par de híbridos de plug-in decentes perto do topo da linha. Encanada apenas pelo modelo a gasolina P530 V8, haverá um P440e e um P510e - os números aqui se referem à potência combinada de cavalos.

A configuração híbrida do plug-in dará 70 milhas de condução puramente elétrica, o dobro da faixa elétrica típica para um PHEV. Isso significa que será realmente prático para o uso diário, permitindo muita condução sem nenhuma emissão - mas depois tendo muito alcance e potência para viagens mais longas.

Exclusivamente, ele suportará carga rápida DC, onde a maioria dos PHEVs suportam apenas velocidades AC mais lentas - assim você será capaz de recarregar essa bateria em um carregador rápido quando você parar para um café.

É claro que o Range Rover Sport mantém sua capacidade off-road, agora aprimorada com direção em todas as rodas, enquanto a nova plataforma é 35% mais rígida do que a que substitui. A suspensão pneumática dinâmica mantém a condução suave e os pneus em contato com o solo, enquanto o Range Rover Sport pode percorrer até 900mm de profundidade na água.

Há muita tecnologia na cabine, não apenas para mantê-lo seguro na estrada, mas também para aumentar a sofisticação. Com microfones nos arcos das rodas, há um sistema de cancelamento de ruído para manter uma sensação de serenidade no interior - mas você ainda ouvirá o motor quando colocar o pé no chão.

Há filtragem de ar para manter o ar da cabine limpo e fresco, enquanto há também conectividade e Alexa embutido, ao lado do Android Auto ou Apple CarPlay no sistema Pivi Pro, que passa pelo display central de 13,1 polegadas.

A Meridian forneceu um sistema de 29 alto-falantes para o Range Rover Sport, incluindo alto-falantes nos encostos de cabeça, para proporcionar um desempenho totalmente imersivo e de alta qualidade, não importa o que você esteja ouvindo.

Para aqueles que querem sair do carro, você também poderá controlar o recurso de auto-estacionamento a partir do exterior do veículo, para que você possa espremê-lo em espaços apertados.

O novo Range Rover Sport virá em uma gama de motores e trilhos, com muitas opções, preços a partir de £79.125 para o diesel SE, subindo para £83.330 para o PHEV SE.

Ele está disponível para encomenda agora.

Escrito por Chris Hall.