Um olhar mais atento ao Land Rover Defender elétrico da Twisted

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Twisted é uma empresa especializada em conversões de Land Rover Defender. O objetivo é tornar o Defender o melhor possível, mantendo o próprio espírito do que é um Defender.

Quando foi oferecida a oportunidade de visitar o showroom em Kensington, em Londres, e dar uma olhada mais de perto no raro Defender eletrificado, parecia bom demais para perder.

Dizemos raro, porque este Defender EV não é algo que está sendo produzido em massa. Você pode obter um - se estiver disposto a pagar por ele - mas será feito à mão sob encomenda. Charles Fawcett, fundador da Twisted, nos explicou que eles receberam alguns pedidos do exterior, então isso é mais do que apenas um protótipo, mas é provável que seja a preservação de um fã do Defender que deseja uma versão de emissão zero para sua garagem.

É uma conversão de um Defender 90 de 2015, mas mantém o objetivo de alteração sutil da Twisted. Twisted não é sobre vestir Defensores para deixá-los bonitos, então, à primeira vista, você nem sabe que está olhando para um EV.

Claro que há mudanças aqui que são mais comuns em Twisted's Defenders. Há rodas sofisticadas e pneus grossos, freios de marca que você verá através dos raios das rodas, além de um interior aprimorado.

Tudo isso faz com que o Defender EV seja um pouco mais agradável de se sentar do que um Defender comum. Embora a forma funcional pareça a mesma, os bancos esportivos, o volante torcido e o acabamento em couro tornam a experiência mais premium.

Abra o capô e você encontrará as grandes mudanças. Não há muito o que ver, porque está quase todo coberto, mas agora não há motor de combustão. Em vez disso, há um motor de 200kW acoplado à transmissão e à bateria dividida para frente e para trás, usando espaço no compartimento do motor e substituindo o tanque de combustível na parte traseira.

A tampa de enchimento é substituída por um plugue Tipo 2 , que carrega até 22kW. Isso não é muito rápido quando comparado a muitos EVs modernos , mas este Defender não está tentando competir com esses modelos.

Ainda há um ventilador atrás da grade frontal e isso ocorre porque ainda há um sistema de resfriamento que pode resfriar a bateria e o motor e houve uma mudança na tela do motorista para incluir a temperatura do motor. Os mostradores analógicos são mantidos, eles são apenas reaproveitados para seu novo trabalho em um EV.

Voltando ao motor. É um motor de 200kW e, como muitas dessas conversões, o Twisted preservou o sistema de transmissão do Defender. Isso significa que ele ainda oferece proporções altas e baixas e mantém todas as suas habilidades off-road.

Mas isso também trouxe uma grande mudança, porque no veículo original, haveria uma alavanca mecânica para alternar entre a relação alta e baixa e travar o diferencial. Isso agora teve que ser substituído por um sistema digital.

Isso significa que existem botões para colocá-lo na unidade - incluindo um botão de modo -, bem como uma tela para lidar com algumas dessas opções de direção mais avançadas.

Os modos oferecidos alternam entre eco e esporte, o primeiro oferecendo regeneração e o último deixando o veículo rodar livremente sem resistência, então há uma escolha sobre como este modelo dirige.

Saltando ao volante, o Twisted Defender EV se parece muito com qualquer outro Defender. Manter o layout, a posição um pouco estranha do freio de mão, por exemplo, traz a sensação de que as coisas não foram alteradas para alterá-las - na maioria das vezes, é uma experiência maravilhosamente manual.

É claro que não há vibração do motor, cheiro de escapamento, vibração na cabine quando está em marcha lenta e dirigir o Defender EV é quase tão fácil quanto dirigir qualquer outro EV. Mas há mais um sentimento de Defensor nas coisas.

Com pneus grossos, a direção precisa ser trabalhada, os pedais precisam de um empurrão adequado em vez de um toque suave - há uma sensação de que este veículo não fará nada por você.

Ele balança sobre as estradas quebradas e não há como evitar o ruído que vem desses pneus todo-o-terreno e você poderia, se quisesse um passeio mais silencioso e macio, mudar para um pouco mais convencional de borracha.

Mas fazer isso tiraria do Defender o que ele nasceu para fazer, porque no fundo, isso ainda é aquele robusto offroad - e mesmo depois de todas as conversões, ainda é totalmente funcional nas coisas brutas.

Se você acha que deseja um Defender EV da Twisted, o preço fica em £ 225.000 .

O TomTom Go Navigation App é um aplicativo de navegação móvel premium para todos os motoristas Por Pocket-lint International Promotion · 27 Outubro 2021 Este aplicativo brilhante é a maneira perfeita de navegar enquanto você dirige.

Escrito por Chris Hall.