Agora você pode obter um Land Rover Defender totalmente elétrico, com um toque especial

(Pocket-lint) - Se você deseja um Defender elétrico, não deseje mais, porque a Twisted deu ao clássico Land Rover uma reforma elétrica, como apenas a Twisted pode.

A empresa de modificação Defender, com sede em Yorkshire, tem seu próprio EV resto-mod, embalando todos os componentes elétricos e retirando o antigo motor de combustão, para fornecer energia elétrica.

Twisted diz que é um sistema totalmente modular, composto por novos componentes em vez de depender de peças usadas recuperadas - e graças à modularidade há potencial para atualizações no futuro.

Pode ser instalado no Defender 90, 110 ou 130, portanto, para quem deseja um carro elétrico exclusivo - com aquele visual clássico do Defender - agora é sua chance.

O modelo de demonstração da Twisted leva o Defender 90 Truck Cab, com uma bateria de 61kWh embalada no espaço normalmente ocupado pelo motor de combustão e pelos tanques de combustível.

Há um motor de 200kW (268cv), entregando 1200Nm de torque. Twisted diz que o desempenho offroad permanece inalterado e você ainda pode alternar entre as faixas altas e baixas, travar o diferencial e percorrer até uma profundidade de 900 mm.

O alcance estimado é de 210 km (cerca de 130 milhas) e não é um alcance enorme para os padrões atuais; a mudança ocorre graças a um plugue Tipo 2 de 22kWh, portanto, há algum compromisso sobre o quão longe você pode percorrer realisticamente neste Land Rover.

Claro, este não é apenas um Defender com sistema elétrico instalado. Este é um Twisted EV, então o resto do carro também recebe uma reforma completa, com amortecimento de som, tapetes, um sistema de infoentretenimento totalmente conectado e uma tela digital para controlar partes do carro na ausência dos antigos câmbios físicos.

Isso se soma às modificações externas que preservam o design icônico do Defender, ao mesmo tempo em que dão um impulso e o tornam muito mais moderno.

E muito deste carro é sobre a aparência e sobre a preservação de um ícone, porque com um preço legal de £ 225.000 + IVA aplicado neste modelo, é provável que atraia fãs abastados em vez daqueles que procuram um viajante de zero emissões.

Escrito por Chris Hall.