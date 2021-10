Range Rover totalmente novo: tudo o que você precisa saber

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Jaguar Land Rover puxou as tampas do novo Range Rover - com lançamento previsto para 2022 - revelando a última versão de seu SUV de luxo.

"Muitas vezes imitado e nunca igualado", disse Massimo Frascella, diretor de design da JLR, "o Range Rover é incomparável".

O novo modelo parece se basear em 50 anos de herança e, embora possa parecer familiar, é tudo novo, assentado em uma nova plataforma.

A nova plataforma é conhecida como MLA-Flex e é a base para o novo Range Rover, prometendo rigidez 50 por cento maior e 24 por cento menos ruído de estrutura.

Estará disponível em distância entre eixos longa (LBW) e distância entre eixos curta (SWB), com o modelo LWB permitindo que o Range Rover ofereça sete assentos pela primeira vez.

Do exterior, o Range Rover adere a uma forma familiar - com aquele telhado suavemente inclinado, combinando com o ombro quase horizontal e o peitoril inclinado para cima, deixando aquela casa de vidro no meio.

Agora há uma qualidade perfeita para a coisa toda, uma redução em alguns dos exageros exteriores para uma aparência mais elegante, ajudada pelas maçanetas niveladas. Ainda há detalhes, como as guelras, mas todos parecem melhor integrados ao design.

De frente, não há uma grande mudança, é muito semelhante à geração anterior do Range Rover com aquele rosto grande, embora haja uma divisão de áreas claras e escuras no design - as áreas escuras costumavam esconder todos os sensores.

Existem áreas claras e escuras ao redor da parte de trás também, com as luzes integradas de forma invisível nas áreas escuras do design. De perto, quando as luzes estão apagadas, você não pode vê-las, mas elas brilham através do acabamento escuro com brilho quando ligadas - é um ótimo efeito.

Voltando-se para o interior e o Range Rover quer apresentar um spread mais responsável, empurrando alternativas ao couro tradicional. Há amplo uso de Kvadrat - amplamente visto também no Velar - enquanto o Ultrafabrics é uma opção que afirma ter uma pegada de carbono muito menor do que o couro - também é ótimo.

O espaço é uma grande característica e um dos princípios definidores do Range Rover, com essa opção LWB significando que os assentos traseiros podem realmente oferecer amplo espaço para as pernas, mais parecido com a cabine da classe executiva em uma aeronave - especialmente no SV de quatro lugares (veículos especiais) versão, onde o centro do carro oferece uma bandeja de mesa, controles e, claro, uma geladeira e taças para o champanhe.

Se optar pelo sete lugares, os bancos traseiros beneficiam de ser 41 mm mais elevados do que os dianteiros. O efeito do assento do estádio significa que aqueles que estão atrás não se sentem como se tivessem sido empurrados para dentro do porta-malas, porque eles ainda podem ver - e serem vistos.

Não há necessidade de se preocupar com cabeças bloqueando o espelho retrovisor - porque o espelho digital tem uma câmera instalada em uma das aletas no topo do carro, para que você sempre possa ver o que está acontecendo atrás.

A porta traseira abre para uma mala expansiva (quando não cheia de bancos), oferecendo cerca de 1061 litros no modelo de cinco lugares. Ainda há uma porta traseira dividida, para que você possa descer a metade inferior para formar uma plataforma de acordo com o Range Rover original, ideal para sentar enquanto calça as botas de rugby.

Uma divisória de piso opcional pode ser elevada para separar itens grandes e pequenos na mala, mas tem a vantagem adicional de também poder ser ligeiramente reclinada para se tornar o encosto de um banco traseiro - com almofadas e um local para apoiar sua taça de champanhe.

O interior também se beneficia do Cabin Air Purification Pro, que irá filtrar o ar, removendo partículas de PM2,5 e capaz de filtrar bactérias e vírus do ar.

Agora há uma tela flutuante de 13,1 polegadas no centro do carro, oferecendo feedback tátil para uma experiência de toque mais positiva e a base para o sistema Pivi Pro. Ele também integra o Amazon Alexa e permite o controle de voz não apenas para as habilidades normais de Alexa, mas também para muitos dos sistemas do carro.

Por integrado, queremos dizer que você não precisa de um smartphone para Alexa, ele roda no carro - você só precisa fazer login em sua conta da Amazon e estar conectado à internet para que tudo funcione.

Android Auto e Apple CarPlay , ambos sem fio são suportados, pois há um carregador sem fio de 15 W para o seu telefone e vários pontos de carregamento em todo o carro para alimentar dispositivos.

Claro que há a opção de telas de entretenimento adicionais de 11,4 polegadas - com fones de ouvido correspondentes - para os passageiros traseiros, enquanto o display do motorista também é digital.

Há cancelamento de ruído ativo na cabine, com um sistema de som Meridian de 35 alto-falantes, incluindo alto-falantes nos encostos de cabeça.

Não há uma versão totalmente elétrica no lançamento - que chegará em 2024 - mas haverá um híbrido plug-in (PHEV) que promete 62 milhas de alcance com a bateria. É uma bateria impressionante de 38,2 kWh, com um motor de 105 kW emparelhado com um motor a gasolina Ingenium de 3,0 litros.

Isso lhe dará uma saída combinada de 510PS e 700Nm - com velocidades de até 87 mph com suporte apenas do sistema elétrico no modelo top.

Com uma bateria grande, suportando carregamento de 50kW também será bem-vindo, então você pode fazer muito de sua direção sem a necessidade do motor a gasolina.

P440e, 3,0 litros de seis cilindros, 620Nm

P510e, 510PS 3,0 litros de seis cilindros, 700 Nm, 0-62 em 5,6 s

P360, 360PS 3.0 litros de seis cilindros, MHEV, 500Nm, 0-62 em 5.5s

P400, 400 CV 3,0 litros de seis cilindros, MHEV, 550Nm

P530, 530 CV 4.4 litros V8, 750 Nm de torque, 0-62 em 4.6s

D250, 249 cv de seis cilindros e 3,0 litros, MHEV, 600 Nm de torque

D300, 300 cv, 3,0 litros de seis cilindros, MHEV, 650 Nm de torque

D350, 350PS 3.0 litros de seis cilindros, MHEV, 700Nm de torque, 0-62 em 6.1s

Todos os modelos possuem uma caixa automática ZF de 8 velocidades.

O Range Rover mantém suas habilidades off-road, com um sistema inteligente de tração nas quatro rodas, que pode fornecer torque sob demanda ou desconectar a traseira quando não for necessário.

Há direção na roda traseira para aguçar o círculo de viragem, enquanto a suspensão a ar adaptativa independente pode prever o que está por vir e garantir que você tenha a estabilidade de que precisa, seja fazendo curvas rápidas em estradas molhadas ou indo para a selva. No sistema Terrain Response 2 agora há um modo Wade, que fecha todas as aberturas antes de você entrar na água - com suporte para vadear de até 900 mm.

O Range Rover estará nas estradas, começando com o Reino Unido na primavera de 2022 e com um preço inicial insignificante de £ 94.400.

Estará disponível em versões SE, HSE, Autobiography, com a Primeira Edição também disponível durante o primeiro ano de vendas.