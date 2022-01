Range Rover totalmente novo: tudo o que você precisa saber

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Jaguar Land Rover puxou as capas do novo Range Rover em outubro de 2021, revelando a mais recente versão de seu SUV de luxo.

"Muitas vezes imitado e nunca igualado", disse Massimo Frascella, diretor de design da JLR, "o Range Rover é inigualável".

O novo modelo se baseia em 50 anos de herança e, embora possa parecer familiar, é tudo novo, sentado em uma nova plataforma.

A nova plataforma é conhecida como MLA-Flex e é a base do novo Range Rover, prometendo 50% mais rigidez e 24% menos ruído estrutural.

Ele estará disponível em distância entre eixos longa (LBW) e distância entre eixos curta (SWB), com o modelo LWB permitindo que o Range Rover ofereça sete assentos pela primeira vez.

Do lado de fora, o Range Rover mantém uma forma familiar - com aquele teto levemente inclinado, emparelhado com o ombro quase horizontal e o peitoril inclinado para cima, deixando aquela casa de vidro no meio.

Agora há uma qualidade perfeita para a coisa toda, uma redução em parte da agitação externa para uma aparência mais elegante, ajudada pelas maçanetas das portas niveladas. Ainda há detalhes, como as brânquias, mas todos parecem melhor integrados ao design.

De frente, não há uma grande mudança, é bastante semelhante à geração anterior do Range Rover com aquele rosto grande, embora haja uma divisão de áreas claras e escuras no design - as áreas escuras costumavam ocultar todos os sensores.

Também há áreas claras e escuras na parte de trás, com as luzes integradas de forma invisível nas áreas escuras do design. De perto, quando as luzes estão apagadas, você não pode vê-las, mas elas brilham através do acabamento escuro com brilho quando ligadas - é um ótimo efeito.

Voltando ao interior e Range Rover quer apresentar uma distribuição mais responsável, empurrando alternativas ao couro tradicional. Há amplo uso de Kvadrat - amplamente visto no Velar também - enquanto o Ultrafabrics é uma opção que afirma ter uma pegada de carbono muito menor do que o couro - também é ótimo.

O espaço é um grande recurso e um dos princípios definidores do Range Rover, com essa opção LWB significando que os bancos traseiros podem realmente oferecer amplo espaço para as pernas, mais como a cabine da classe executiva em uma aeronave - especialmente no SV de quatro lugares (veículos especiais) versão, onde o centro do carro oferece uma mesa bandeja, controles e claro, uma geladeira e copos para o champanhe.

Se optar pelos sete lugares, esses bancos traseiros se beneficiam de serem 41 mm mais altos que os da frente. O efeito dos assentos do estádio significa que aqueles que estão na parte de trás não sentem que foram empurrados na bota / porta-malas, porque ainda podem ver - e serem vistos.

Também não há necessidade de se preocupar com cabeças bloqueando o espelho retrovisor - porque o espelho digital possui uma câmera instalada em uma das aletas na parte superior do carro, para que você sempre possa ver o que está acontecendo atrás.

A porta traseira abre para um porta-malas expansivo (quando não cheio de assentos), oferecendo cerca de 1.061 litros no modelo de cinco lugares. Ainda há uma porta traseira dividida, para que você possa descer a metade inferior para formar uma plataforma conforme o Range Rover original, ideal para sentar enquanto calça suas botas de rugby.

Um divisor de piso opcional pode ser levantado para separar itens grandes e pequenos no porta-malas, mas tem o benefício adicional de que também pode ser ligeiramente reclinado para se tornar o encosto de um banco traseiro - com almofadas e um lugar para apoiar sua taça de champanhe.

O interior também se beneficia do Cabin Air Purification Pro, que filtra o ar, removendo partículas PM2,5 e capaz de filtrar bactérias e vírus do ar.

Agora há uma tela flutuante de 13,1 polegadas no centro do carro, oferecendo feedback tátil para uma experiência de toque mais positiva e a base para o sistema Pivi Pro. Ele também integra o Amazon Alexa e permite o controle de voz não apenas para as habilidades normais do Alexa, mas também para muitos dos sistemas do carro.

Por integrado, queremos dizer que você não precisa de um smartphone para Alexa, ele roda no carro - você só precisa entrar na sua conta Amazon e estar conectado à internet para que tudo funcione.

Android Auto e Apple CarPlay , ambos sem fio são suportados, pois há um carregador sem fio de 15 W para o seu telefone e há vários pontos de carregamento em todo o carro para alimentar dispositivos.

É claro que há a opção de telas de entretenimento adicionais de 11,4 polegadas - com fones de ouvido correspondentes - para os passageiros traseiros, enquanto a tela do motorista também é digital.

Há cancelamento de ruído ativo na cabine, com um sistema de som Meridian de 35 alto-falantes, incluindo alto-falantes nos encostos de cabeça.

Não há versão totalmente elétrica no lançamento - que está chegando em 2024 - mas haverá um híbrido plug-in (PHEV) que promete 70 milhas de alcance da bateria. É uma bateria enorme de 38,2 kWh, com um motor de 105 kW emparelhado com um motor a gasolina Ingenium de 3,0 litros. Na revelação original, foi sugerido que você chegaria a 62 milhas, mas a Land Rover revisou esse número para cima.

Ele lhe dará uma potência combinada de 510 cv e 700 Nm - com velocidades de até 87 mph com suporte apenas do sistema elétrico no modelo superior.

Com uma bateria grande, o carregamento de 50kW também será bem-vindo, para que você possa conduzir muito de maneira viável sem a necessidade do motor a gasolina.

P440e, seis cilindros de 3,0 litros, 620Nm

P510e, 510PS 3,0 litros de seis cilindros, 700Nm, 0-62 em 5,6s

P360, 360PS 3,0 litros de seis cilindros, MHEV, 500Nm, 0-62 em 5,5s

P400, 400PS 3,0 litros de seis cilindros, MHEV, 550Nm

P530, 530PS V8 de 4,4 litros, 750Nm de torque, 0-62 em 4,6s

D250, 249 cv 3,0 litros, seis cilindros, MHEV, 600 Nm de torque

D300, 300 cv 3,0 litros, seis cilindros, MHEV, 650 Nm de torque

D350, 350PS 3.0 litros de seis cilindros, MHEV, 700Nm de torque, 0-62 em 6,1s

Todos os modelos têm caixa automática ZF de 8 velocidades.

O Range Rover mantém suas habilidades off-road, com um sistema inteligente de tração nas quatro rodas, que pode fornecer torque sob demanda ou desconectar a traseira quando não for necessário.

Há direção nas rodas traseiras para afinar o raio de giro, enquanto a suspensão pneumática adaptativa independente pode prever o que está por vir na estrada e garantir que você tenha a estabilidade necessária, seja nas curvas rápidas em estradas molhadas ou na natureza. No sistema Terrain Response 2, agora há um modo Wade, que fecha todas as aberturas antes de entrar na água - com suporte para vadear de até 900 mm.

O Range Rover estará nas estradas, começando no Reino Unido na primavera de 2022 e com um preço inicial não insignificante de £ 94.400; a versão híbrida plug-in custará a partir de £ 103.485, com pedidos agora abertos para todos os modelos.

Estará disponível nos acabamentos SE, HSE, Autobiography, com a Primeira Edição também disponível durante o primeiro ano de vendas.

Escrito por Chris Hall.