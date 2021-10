O novo Range Rover é basicamente o maior dispositivo Alexa até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O novo Range Rover, chegando às estradas em 2022, não deixa pedra sobre pedra na busca do requinte luxuoso. Com o objetivo de facilitar a vida de motoristas carinhosos, ele integrará totalmente o Alexa , para que você possa conversar com o assistente da Amazon do assento do motorista.

Isso não precisará usar seu telefone. Tudo que você precisa fazer é entrar com sua conta da Amazon e todas as suas habilidades Alexa estarão disponíveis, desde que o carro esteja conectado à internet.

Isso significa que você será capaz de controlar todos os seus dispositivos domésticos inteligentes - "Alexa abre minha garagem" - enquanto dirige, ao mesmo tempo que pode acessar todas as informações em que Alexa é boa, como clima ou resultados esportivos.

Você será capaz de acionar Alexa da maneira normal, proferindo a wakeword "Alexa" ou tocando no botão Alexa na tela de toque central.

Você poderá controlar seu infoentretenimento, gerenciar a navegação e as chamadas, tudo por voz. Quando se trata de música, o Range Rover será efetivamente o maior e mais capaz Eco sobre rodas.

Está disponível um sistema de som Meridian de 35 alto-falantes, com saída de 1600W, incluindo alto-falantes de 20W nos encostos de cabeça, que podem ser usados para silenciar a cabine, detectando ruídos do trem de rodagem e produzindo uma contra onda para cancelá-lo, basicamente cancelamento de ruído ativo , mas em um Range Rover. Sim, já foi feito antes, mas a nova versão agora é cinco vezes mais capaz.

Para aqueles que desejam estender o entretenimento para fora do carro, você pode soltar a tampa traseira para criar uma área de assento - com almofadas opcionais - e usar os alto-falantes traseiros na metade superior da tampa traseira para fornecer sua música.

Há até uma almofada plana na porta traseira que foi projetada para acomodar sua taça de champanhe. Sim, a venda local de botas nunca mais será a mesma.

Tudo será gerenciado por meio do sistema Pivi Pro, com uma tela sensível ao toque flutuante de 13,1 polegadas no centro do carro ou telas opcionais de 11,4 polegadas para os passageiros traseiros montadas nos encostos dos bancos dianteiros. Sim, há fones de ouvido, portas HDMI, conexões USB C e muito mais.

Claro, Apple CarPlay e Android Auto também são suportados sem fio, enquanto o carregamento sem fio 15W Qi também é oferecido.

Os destaques do novo Range Rover incluem direção nas rodas traseiras como padrão, suspensão a ar adaptável, portas elétricas de fechamento, o sistema Purification Pro que limpa o ar - incluindo a captura de vírus (incluindo cobiçosos) e bactérias - e uma variedade de opções de trem de força.

Haverá uma opção híbrida plug-in que oferece 100 km (62 milhas) de direção elétrica, enquanto suporta 50kW de carregamento, emparelhada com um motor a gasolina Ingenium de 3,0 litros com uma potência combinada de 510 CV. Ou você pode escolher o V8 de 4,4 litros a gasolina com 530 CV.

O novo Range Rover virá em opções de distância entre eixos longa e curta, o primeiro oferecendo sete assentos pela primeira vez - isso significa que você poderá especificar um Range Rover com quatro, cinco ou sete assentos.

Tudo isso e ele ainda passará por 900 mm de água - nada mal para um preço inicial de £ 94.400.