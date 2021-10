Novo Range Rover: como assistir à revelação ao vivo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há um novo Range Rover esperando nas asas, uma chance para a Land Rover atualizar seu mais luxo de veículos offroad.

Houve provocações e vazamentos, mas o que o novo Range Rover oferecerá?

Veja como você pode assistir a revelação e descobrir por si mesmo.

A Jaguar Land Rover estará revelando o novo modelo do Range Rover no dia 26 de outubro, com o evento começando às 20:40 BST. Aqui estão os horários internacionais:

São Francisco - 12h40 PDT

Nova York - 15:40 EDT

Londres - 20:40 BST

Berlim - 21:40 CEST

Nova Delhi - 01:10 IST, 27 de outubro

Tóquio - 04:40 JST, 27 de outubro

Sydney - 06:40, 27 de outubro

A Jaguar Land Rover transmitirá ao vivo o evento em seu canal do YouTube , incorporamos o vídeo acima para que você possa assisti-lo aqui mesmo.

A Land Rover compartilhou uma imagem teaser e, embora desfocada, já nos diz muito sobre o novo Range Rover. A forma se parece com os Range Rovers anteriores, por exemplo, ainda parece grande e quadradão, com um teto que é quase plano e aquelas grandes janelas na parte traseira para garantir que todos tenham muito espaço.

Graças às provocações da Land Rover no Twitter, podemos ver melhor aquela coloração dourada que parece que será uma cor de lançamento - enquanto damos uma olhada na nova grade. Não revela muito; na verdade, é semelhante aos modelos anteriores. A mensagem que estamos recebendo é que não é uma mudança radical no estilo e não esperávamos isso.

Embora se espere que a aparência do novo modelo seja familiar, ele será construído em uma nova plataforma - MLA - que é uma plataforma projetada para acomodar a eletrificação. No entanto, JLR disse anteriormente que não veremos um veículo elétrico puro da Land Rover até 2024, então é provável que mais combusões convencionais e híbridos liderem o ataque.

Aumentar para rivalizar com a explosão de SUVs de luxo provavelmente estará nos planos - com o BMW X7 em uma extremidade e os gostos do Bentley Bentayga na outra, há competição crescente na extremidade superior.