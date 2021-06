A Land Rover desenvolveu um protótipo do Defender movido a hidrogênio

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Jaguar Land Rover confirmou que está trabalhando em um protótipo do Defender movido por uma célula de combustível de hidrogênio.

O empreendimento, cujo codinome é Projeto Zeus, faz parte do plano da JLR de atingir zero emissões de escapamento de seus veículos até 2036 - e o desenvolvimento de veículos movidos a hidrogênio pode ser parte disso.

As células de combustível de hidrogênio pegam o hidrogênio de tanques pressurizados no veículo e o alimentam em uma célula de combustível. A célula de combustível usa o hidrogênio para gerar eletricidade para mover os sistemas do carro como um veículo elétrico. O produto residual da reação química é a água.

A vantagem que os veículos de célula de combustível de hidrogênio têm é que eles podem ser recarregados mais como os veículos convencionais de combustível líquido, por isso é um processo rápido - embora não sofra em condições mais extremas que podem afetar os veículos elétricos a bateria.

A desvantagem, é claro, é que os postos de abastecimento de hidrogênio não estão amplamente disponíveis, sendo o elétrico muito mais fácil de fornecer e instalar, por isso é preferível para o uso normal do consumidor.

Em última análise, o hidrogênio pode ser a solução para veículos de longo alcance, contornando a limitação de corrente experimentada pelos veículos elétricos a bateria, que é que o tamanho, o peso e o custo da bateria são um fator limitante.

Embora as células de combustível de hidrogênio estejam em desenvolvimento há muitos anos, atualmente existem apenas dois modelos de hidrogênio disponíveis - o Toyota Mirai e o Hyundai Nexo - os quais dirigimos. Ambos são bons carros, mas enfrentam as barreiras atuais de alto custo e falta de infraestrutura para reabastecimento prático.

Isso inevitavelmente vai mudar e carros como o Defender de hidrogênio podem encontrar mais aplicações comerciais onde o reabastecimento pode ser mais prático. A geração de hidrogênio não é difícil, por si só, e alguns a veem como uma substituição de longo prazo para os combustíveis fósseis.

Como sempre, a pesquisa e o desenvolvimento são uma parte fundamental do avanço e é exatamente isso que a Jaguar Land Rover está fazendo.

Escrito por Chris Hall.