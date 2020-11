Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O último Land Rover Discovery estourou em cena em 2017 , trazendo um novo formato, com linhas mais suaves, conferindo-lhe um visual muito mais esportivo que os modelos anteriores.

Foi realmente mudar para um lado deixar o novo Defender rolar no lugar com aparência quadrada e robusta, e pavimentando o caminho para o refinamento contínuo do Discovery como um SUV premium. Com o lançamento de uma versão atualizada, esse movimento continua rápido para o sete lugares.

Há um novo modelo também, o R-Dynamic (na foto) com algumas mudanças externas, como os detalhes do respiradouro. Houve um ligeiro ajuste no elemento de design mais polêmico do Discovery - a porta traseira - com um painel preto brilhante que agora se estende pela parte traseira unindo as novas luzes LED.

Agora também há indicadores abrangentes. Junto com alguns ajustes de design e novos motores, há mudanças na tecnologia do interior para mantê-lo atualizado.

O Discovery agora recebe a versão mais recente do Pivi Pro - o sistema compartilhado entre os modelos Jaguar e Land Rover - agora com um display central de 11,4 polegadas no centro. Ele tem sua própria bateria de backup, o que significa inicialização e inicialização mais rápidas, o que deve ajudá-lo a começar a trabalhar e se dirigir ao seu destino ainda mais rápido.

Haverá 44 módulos diferentes neste modelo que podem ser atualizados via software over the air, com modems também fornecendo serviços conectados ou Wi-Fi para passageiros.

Há um display de driver de 12,3 polegadas, que pode ser usado para mapeamento, enquanto também há suporte para Apple CarPlay e Android Auto como padrão.

Visando aumentar o conforto dos passageiros, há uma segunda fileira de bancos redesenhada e um reposicionamento das aberturas traseiras, dos pilares B ao console central e o Discovery também apresenta a opção de ionização de ar da cabine, com filtragem de ar PM2.5 para remover sujeira do ar que entra.

Para os passageiros de trás, o Discovery agora recebe o sistema de montagem em tablet Click and Go, para que as crianças possam se divertir em viagens longas.

Há também uma nova seleção de motores, com três motores de 6 cilindros com tecnologia híbrida moderada (MHEV). Isso irá capturar energia por meio da regeneração na frenagem e usar isso para aumentar o desempenho do motor, aumentando a eficiência e levando a um sistema de partida e parada mais suave.

As novas opções do MHEV são o P360, o D250 e o D300, pelo que existem opções para gasolina e gasóleo, com opções de 249cv (D250) a 360cv (P360). O motor P300 de quatro cilindros existente também estará disponível.

Fora dessas mudanças, o Discovery permanece um veículo capaz dentro e fora de estrada, com tração nas quatro rodas inteligente, suspensão a ar como padrão e amortecedores ativos para controles aprimorados da carroceria em todos os modelos, exceto no D250.

O novo Discovery estará disponível a partir de £ 53.050 no Reino Unido.

Escrito por Chris Hall.