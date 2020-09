Land Rover Defender obtém seu próprio modelo híbrido plug-in P400e

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O novo Land Rover Defender está apenas começando a aparecer nas estradas e um novo trem de força foi anunciado, com um nome conhecido - P400e.

É familiar porque é o mesmo apelido que você encontrará em outros veículos da família, como o Range Rover Sport P400e . A numeração se refere à potência total, com o motor combinado a gasolina e o motor elétrico produzindo 404 CV.

Isso graças a um motor a gasolina de 2 litros e um motor elétrico de 105 kW. Já vimos esse sistema antes no Range Rover Sport, então temos uma boa noção de como ele se comportará no Defender. É importante ressaltar que você não perde nada, você ainda tem as mesmas capacidades dentro e fora de estrada - com o motor capaz de adicionar torque adicional para offroad ou para ajudar na aceleração na estrada.

Você pode dirigir por até 27 milhas em modo elétrico puro. Isso é mais ou menos a média para um híbrido plug-in desse tipo, mas aqui você também pode usá-lo quando estiver off-road, pois ainda terá potência total de tração nas quatro rodas.

A maioria das pessoas aproveitará a vantagem da configuração híbrida para reduzir as emissões, com a Land Rover dizendo que você obterá cerca de 85 mpg e CO2 tão baixo quanto 74 g / km quando a configuração híbrida estiver sendo usada em todo o seu potencial. Há uma aceleração impressionante também, com um tempo de 0-62 mph de 5,6 segundos e uma velocidade máxima de 130 mph.

Algumas das eficiências vêm da recuperação na frenagem, o que significa que você não está perdendo essa energia durante a condução sem interrupções. O motor ajudará quando você colocar o pé no chão, adicionando a potência instantânea adicional pela qual os carros elétricos são conhecidos.

A desvantagem virá para os motoristas que desejam viajar longas distâncias em autoestradas, onde o peso adicional da bateria que logo se esgotará provavelmente contará contra você. Se tudo o que você vai fazer é o automobilismo de longa distância, o diesel provavelmente ainda será mais eficiente no longo prazo.

Mas para aqueles moradores de subúrbios que acham que precisam de um Defender em suas vidas - e que não dariam a mínima para o quão bonita esta besta é - o híbrido plug-in irá amenizar um pouco da culpa do grande carro. Ele também suportará carregamento rápido de 50 kW, o que significa que um carregamento rápido no estacionamento Waitrose pode causar um curto alcance apenas com bateria.

É uma bateria de 19,2 kWh e vem com o cabo de carregamento Modo 3 (aquele para a maioria dos carregadores públicos), enquanto um cabo Modo 2 é um extra opcional para carregamento de tomada doméstica.

No entanto, há um preço alto no Defender P400e. Ele está disponível apenas no 110, não está disponível no nível de acabamento mais barato, então você está procurando por um preço inicial de £ 64.800. Isso é, no entanto, um pouco mais barato do que o Range Rover Sport com o mesmo motor, então, comparativamente, parece que você está ganhando mais carro com o seu dinheiro.

Escrito por Chris Hall.