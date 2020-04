Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Land Rover anunciou que seus dois modelos mais vendidos estão agora disponíveis como híbridos plug-in, vendo a mudança contínua em direção à eletrificação para a empresa.

O Range Rover Evoque e o Land Rover Discovery Sport agora estão disponíveis para pedidos em configurações de plug-in, seguindo seus anúncios originais no início de 2019.

Começando com o Discovery Sport, o novo modelo receberá o P300e - usando o mesmo tipo de abordagem que foi visto no Range Rover Sport P400e - mas, neste caso, emparelhamento de um motor a gasolina de três cilindros de 200 cv e 1.500 cv com 109 cv ( 80kW) motor elétrico integrado ao eixo traseiro.

O Discovery Sport P300e possui uma bateria de 15kWh que fica abaixo do banco traseiro. Essa combinação significa que o Disco permanece esportivo - cobrindo 0-62 km / h em 6,6 segundos - mas também permitindo uma faixa elétrica pura de 62 km (62 milhas), que deve cobrir o trajeto médio, a ida às lojas ou a corrida da escola, sem a necessidade de Motor à combustão.

É claro que haverá modos de direção disponíveis para seleção, incluindo EV (somente elétrico), HYBRID (padrão) e SAVE - que retém energia elétrica para mais tarde.

Devido à pequena capacidade da bateria, você poderá carregá-lo em uma tomada em menos de 7 horas, para que ele seja totalmente carregado durante a noite - mas também suporta carregamento de 7kW em uma caixa de parede ou 32kW em um carregador DC público. Isso significa que você pode cobrar de 0 a 80% em 30 minutos para continuar sua jornada movida pelo sistema elétrico.

Um novo sistema de freio por cabo permite a integração da regeneração e frenagem por fricção para uma experiência de frenagem suave, enquanto não há comprometimento das habilidades off-road deste carro, por isso ainda o levará à natureza quando você quiser.

O menor da família Range Rover, o Evoque, também recebe o tratamento híbrido plug-in e também o crachá P300e.

Novamente, é um motor a gasolina de três cilindros Ingenium de 1,5 litro combinado com um motor de 109PS (80kW) suportado por uma bateria de 15kWh. Com o Evoque sendo mais compacto que o Discovery Sport, o desempenho também é um pouco melhor, com um tempo de 0 a 62 mph de 6,4 segundos.

O alcance elétrico para o Evoque P300e é de 66 km, então, novamente, é um alcance decente para você trabalhar, estudar ou fazer o que faz localmente, mantendo o motor de combustão quando quiser ir mais longe.

Você obtém os mesmos modos de condução do Discovery, para poder escolher como e quando esse alcance elétrico é usado, e a mesma configuração de carregamento se aplica, para poder recarregar rapidamente a bateria.

Ambos os modelos estão disponíveis para encomenda agora; o plug-in Evoque está disponível a partir de R $ 43.850 e o Discovery Sport P300e a partir de R $ 45.370.