Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Jaguar Land Rover desenvolveu uma tecnologia de assento com mudança de forma que pode garantir o bem-estar dos passageiros em longas viagens de carro.

O assento "adaptável" está sendo testado atualmente pela divisão de pesquisa de interiores do fabricante. Utiliza uma série de atuadores na espuma do assento que se deslocam e criam micro-ajustes constantes no molde.

Mantendo uma base confortável, eles estimulam seu cérebro a pensar que você está andando, em vez de ficar parado por um período prolongado. Assim, através do processo de oscilação pélvica, pode impedir qualquer aumento do relaxamento muscular, potencialmente otimizando o bem-estar.

O assento também pode ser adaptado a cada passageiro ou motorista, para garantir que eles recebam a melhor resposta, dependendo das circunstâncias.

"O bem-estar de nossos clientes e funcionários está no centro de todos os nossos projetos de pesquisa tecnológica", disse o diretor médico da Jaguar Land Rover, Dr. Steve Iley.

"Estamos usando nossa experiência em engenharia para desenvolver a sede do futuro usando tecnologias inovadoras nunca vistas antes na indústria automotiva para ajudar a resolver um problema que afeta pessoas em todo o mundo".

Quando ou se o assento será empregado ainda não foi revelado. Enquanto isso, o Dr. Iley aconselha os proprietários de carros a ajustar sempre seus assentos para a melhor posição de condução, remover itens volumosos dos bolsos e garantir que o posicionamento dos ombros esteja correto - pelo que a coluna e a pelve estão retas.