Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Land Rover está dando uma olhada no novo infotainment Pivi Pro que está chegando aos veículos Jaguar Land Rover e mostrando algumas das conectividades avançadas no novo Defender .

O coração deste sistema é o primeiro do mundo para carros - uma configuração eSIM dupla, o que significa que há duas conexões que o carro pode usar para diferentes funções. Um eSIM pode baixar atualizações para os sistemas do carro (até 16 sistemas podem aceitar atualizações sem fio, expandindo para 45 no futuro), enquanto o outro transmite sua música - o que você não quer que seja perturbado.

Do lado nerd (dissemos que estavam saindo, então vamos nos juntar a eles), o Defender apresenta uma dupla porção do Qualcomm Snapdragon 820Am, hardware projetado especificamente para alimentar funções automotivas, e cada um possui um modem Snapdragon X12 LTE incorporado.

Isso significa que ele pode fornecer uplinks e downlinks de alta largura de banda; exatamente quantos dados o Defender precisa coletar para garantir a duplicação do hardware, não temos certeza, mas isso deve tornar o sistema muito rápido com os aplicativos conectados, independentemente do que você esteja fazendo.

O modem X12 também inclui GPS para localização - da mesma maneira que o hardware da Qualcomm em seu telefone - e a Land Rover nos diz que o sistema Pivi Pro possui sua própria bateria, para que possa estar sempre ligado e sempre conectado, o que significa que você pode usá-lo sem um processo de inicialização tedioso quando você entra no carro.

Ele também aceita duas conexões Bluetooth, para que o motorista e o passageiro possam conectar dispositivos simultaneamente, sem precisar trocar de telefone.

O próprio Defender recebe uma tela sensível ao toque de 10 polegadas e é alimentado pela plataforma Blackberry QNX, que também alimenta a tela do driver digital.

A instalação do novo sistema Pivi Pro será fácil graças ao CloudCar. Este sistema fornecerá um código QR para digitalizar, permitindo que você vincule coisas como suas músicas do Spotify ou Deezer, sem ter que passar pelo tedioso processo de digitar senhas no visor do seu carro.

Para quem está no Reino Unido, a Jaguar Land Rover diz que o novo sistema Pivi Pro é compatível com o RingGo, o que significa que você pode pagar pelos estacionamentos digital e diretamente do carro, sem precisar usar o aplicativo no seu telefone. Adoramos isso, é o tipo de conectividade que os carros modernos devem oferecer.

O novo Defender 110 estará disponível a partir de £ 45.240 no Reino Unido.