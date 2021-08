Novo Lamborghini Countach poderia ser um híbrido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Lamborghini está trabalhando em algo que acha que deve surpreender um pouco as pessoas, e o boato é que o novo modelo Countach que está provocando pode acabar sendo um híbrido - algo que é o oposto do comum no mundo dos supercarros.

Do ponto de vista oficial, não tivemos muito, com a própria Lamborghini se apegando a fotos enigmáticas de um carro embrulhado e Tweets enigmáticos, mas há muitos rumores circulando na indústria sobre o carro.

Tornamos sonhos realidade. Fizemos isso com o clássico Countach na década de 1970. E estamos fazendo isso de novo. O novo Lamborghini Countach está chegando. #Lamborghini #Countach pic.twitter.com/nXctgIuyqe - Lamborghini (@Lamborghini) 9 de agosto de 2021

Por um lado, não estamos muito longe de uma revelação real, aparentemente - o carro pode muito bem ser exibido na Monterey Car Week, potencialmente em 15 de agosto de 2021, como parte de uma celebração do 50º aniversário do Countach original.

Lamborghini é uma das poucas marcas de automóveis que antes nunca teriam sido associadas a veículos elétricos, mas agora estão confirmados para se mover nessa direção, então um supercarro híbrido faria um tipo claro de sentido no que diz respeito a essa direção de viagem.

Mais algumasimagens que vazaram sugerem que o carro pode ser chamado de Lamborghini Countach LPI 800-4, o que é um pouco complicado, mas logo será reduzido a Countach. Esperançosamente, é um ícone tanto quanto os poucos carros originais.