O Kia EV9 será um beemote elétrico com habilidades de offroading

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Kia EV9 será lançado em 2023, procurando levar o Kia para o segmento dos grandes SUV elétricos com um novo carro-chefe.

Com o Kia EV6 e o Kia Niro EV sendo bem recebidos, há muita expectativa para este novo modelo, que compartilha o mesmo E-GMP que o premiado Kia EV6.

-

No momento, o Kia está se concentrando em testes rigorosos para o novo modelo, incluindo um regime exaustivo para ver como o EV9 se comporta em todas as superfícies, incluindo o desempenho de tração em todas as rodas e em todas as pernadas.

O Wading não é mais a reserva dos Land Rovers, já que relatamos anteriormente que o Toyota bZ4X também tinha a capacidade de percorrer até 500mm em água - e parece que o Kia EV9 também vai ter algumas dessas habilidades.

O Kia EV9 será um carro de três filas, com assentos para sete, projetado para rivalizar com os modelos Tesla Modelo X ou Mercedes EQB.

Kia diz que o EV9 está em desenvolvimento há 44 meses e não temos idéia de quais baterias ele oferecerá, ou que tipo de energia você estará obtendo dos motores.

O que sabemos é que ele vai ser volumoso, com muito espaço, por isso pode atrair aqueles que querem ir de férias com a família, o cão e uma seleção completa de equipamento de acampamento.

A partir das fotos de teste que Kia compartilhou, podemos ver que as portas são mais convencionais do que eram no modelo conceitual e também há espelhos de asa regulares, ao invés de câmeras fotográficas.

A pesada camuflagem esconde muitos detalhes da superfície, mas você pode ver que vai haver uma enorme "grade de tigre" na frente (embora sólida, portanto não realmente uma grade).

O fiapo de bolso planta mais 1.000 árvores com o Resideo Por Stuart Miles · 14 Maio 2020 Plantamos 1.000 árvores graças a você

Também esperamos que o EV9 seja lançado é o AutoMode, que se espera que seja o movimento da Kia em direção à condução autônoma. Embora não estejamos esperando que ele dê uma condução sem mãos, esperamos que ele combine a orientação da pista e o controle de cruzeiro adaptável em um sistema mais acessível do que a implementação atual dessas tecnologias.

Por enquanto, no entanto, teremos que observar e esperar. O Kia EV9 está chegando - mas você terá que esperar um pouco mais antes do seu lançamento.

Escrito por Chris Hall.