Kia EV9 passa do conceito à produção, previsto para 2023

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Kia confirmou que o Kia EV9 - exibido pela primeira vez como um carro-conceito - entrará em produção, com previsão de chegar às estradas na Europa em 2023.

O modelo é um SUV maior, acima do Kia EV6 , que provou ser muito popular - e usando a mesma plataforma E-GMP.

O conceito mostra um carro de passageiros de três filas e não há um grande número de modelos EV de 7 lugares na estrada - Tesla Model X e o Mercedes EQB sendo os primeiros a se lembrar.

Resta saber se a aparência quadrada permanecerá no modelo de produção, assim como o uso dessas portas sem pilar no meio do carro.

O interior aqui foi projetado para ser mais como um lounge de primeira classe e há alguns detalhes interessantes, como trilhos de teto retráteis, o que significa que o carro pode ser o mais aerodinâmico possível quando não são necessários.

Há espelhos em vez de câmeras - algo que já estamos vendo em carros de produção - e um Tiger Nose redesenhado - aqui muito menos tigre e reconhecendo que você realmente não precisa de nada na frente do carro, exceto para suavizar o ar fluxo de ar.

Estamos agora nos planos de muitos fabricantes para carros elétricos , com mais aparecendo nas estradas e um movimento em diferentes segmentos fora dos mais populares.

Embora a mudança para veículos maiores - que exigirão preços mais altos - possa ser relativamente fácil, ainda estamos esperando por mais no final acessível da escala. Os gostos do Fiat 500e ou Vauxhall Corsa-e abriram algumas opções mais acessíveis, mas seria ótimo ver modelos de marcas como Kia e Hyundai mais cedo ou mais tarde.

Todos os olhos se voltam para 2023, quando veremos este expansivo SUV elétrico chegando às estradas.

Escrito por Chris Hall.