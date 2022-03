Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A montadora coreana Kia lançará um modo de direção autônoma para veículos selecionados a partir de 2023.

O AutoMode usa uma variedade de tecnologias proprietárias de direção autônoma, que incluem o Highway Driving Pilot para permitir viagens sem motorista em autoestradas e rodovias.

Ele aparecerá primeiro no SUV Kia EV9 do próximo ano e, até 2026, estará disponível em todos os novos modelos lançados nos principais mercados.

Carros com AutoMode receberão atualizações regulares pelo ar à medida que novos recursos são desenvolvidos. A Kia também aprimorará e melhorará o sistema com o objetivo de oferecer tecnologia totalmente autônoma.

O anúncio foi feito durante o evento do dia do investidor da marca, realizado em Seul. Também revelou que todos os seus veículos serão equipados com serviços de carros conectados a partir de 2025, para que possam ser atualizados regularmente com novos recursos e atualizações à medida que aparecem.

Além disso, a Kia espera vender mais de 1,2 milhão de veículos elétricos a bateria (BEV) por ano até 2030.

“A Kia está passando por uma transformação em grande escala que incluiu mudanças na visão corporativa, logotipo, produto e design e estratégia. Para alcançar a visão da empresa de se tornar um fornecedor de soluções de mobilidade sustentável, vamos nos concentrar em acelerar a transição para futuros modelos de negócios. Nos tornaremos ainda mais centrados no cliente em nossa abordagem e buscaremos uma transformação dinâmica, mantendo operações comerciais sólidas", disse o CEO da empresa, Ho Sung Song.

O TomTom Go Navigation App é um aplicativo de navegação móvel premium para todos os motoristas Por Pocket-lint International Promotion · 27 Outubro 2021 Este aplicativo brilhante é a maneira perfeita de navegar enquanto você dirige.

Escrito por Rik Henderson.