Kia apresenta o novo Niro, trazendo looks atualizados para este favorito da família

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Kia tirou as tampas do novo Niro, um modelo popular para quem procura um SUV compacto.

O novo Niro é, na verdade, um redesenho completo, do zero, mas ainda será oferecido como era antes, com uma escolha de híbrido, híbrido plug-in e motorizações totalmente elétricas.

O Kia e-Niro continua a ser um dos nossos carros elétricos favoritos na estrada, mas esta atualização - que estará disponível em 2022 - parece modernizar e resolver muitos dos problemas do modelo atual.

Apesar de toda a habilidade técnica do Niro, o design parecia um pouco desatualizado, por dentro e por fora e este novo modelo se move para resolver isso.

No exterior, você verá que o nariz mudou, com o "Tiger Grille" radicalmente diferente. Mas a maior mudança de design está na lateral do carro, com um pilar traseiro lateral, incorporando as luzes traseiras - e nas imagens que vimos até agora - em uma cor contrastante.

A última vez que vimos esse tipo de detalhe foi a lâmina do Audi R8 na lateral. Certamente torna este carro distinto e dá-lhe um aspecto mais SUV.

O interior sofreu uma mudança considerável, mudando para uma única unidade de exibição que engloba os visores central e do motorista, com um painel inclinado para um lado.

Kia diminuiu alguns dos acabamentos internos para aumentar a sensação de espaço, enquanto há uma modernização acontecendo aqui. As portas, por exemplo, têm elementos inclinados que parecem envolver o painel na frente, um desvio marcante das seções horizontais normais que você encontraria nessas áreas.

O cubo do volante também ficou mais estreito, enquanto Kia diz que usa materiais muito mais sustentáveis no interior.

O que não sabemos no momento é o tipo de configurações de energia que Kia vai oferecer no novo Niro. Podemos ver que a versão elétrica tem a porta de carregamento frontal e central no nariz do carro - mas além disso, teremos que esperar até mais perto do lançamento para obter detalhes firmes.

"O novo Kia Niro simplifica a prática de um estilo de vida sustentável com seus materiais ecológicos, tecnologia avançada e motores elétricos, ao mesmo tempo que atende às necessidades práticas dos clientes", disse Ho Sung Song, presidente e CEO da Kia.