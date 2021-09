Novo Kia Sportage lançado para a Europa inclui versões híbridas e PHEV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O novo Sportage da Kia é um grande negócio para a empresa. O Sportage tem sido um grande vendedor - especialmente no Reino Unido - onde é uma alternativa familiar popular ao Nissan Qashqai .

O design do novo Sportage foi revelado no início de 2021 , com Kia dizendo que para esta geração havia uma versão projetada especificamente para a Europa.

Muitos dos visuais serão familiares se você estiver acompanhando o lançamento do novo Sportage, porque essencialmente parece o mesmo por fora e por dentro que o modelo que apresentamos anteriormente em junho de 2021.

Uma das adições será a opção de teto preto, enquanto rodas de 17, 18 e 19 polegadas estarão disponíveis dependendo das especificações.

Kia

Anteriormente havia uma versão híbrida moderada do Sportage , mas agora haverá um movimento maior em direção à eletrificação com versões híbridas e híbridas plug-in .

O híbrido moderado irá persistir - com um motor 1.6 T-GDI - e uma potência de 150 CV; haverá também um diesel 1.6 avaliado em 115 CV ou 136 CV, o último novamente sendo um híbrido moderado.

A versão híbrida terá uma bateria de 1,49 kWh embaixo do banco traseiro, um motor elétrico de 44,3 kW e o motor 1.6 T-GDI, para uma potência combinada de 230 CV.

No entanto, o plug-in híbrido supera todos eles em termos de potência, com aquele motor 1.6 T-GDI emparelhado com uma bateria de 13,8 kW e motor de 66,8 kW para uma potência combinada de 265 CV.

A versão híbrida plug-in oferecerá direção livre de emissões de curto alcance (provavelmente em torno de 30 milhas, mas isso não foi confirmado), mas também é provável que seja o mais caro dos novos modelos.

Os modelos europeus também terão um novo modo de terreno e suspensão controlada eletronicamente, enquanto também se fala do sistema de tração integral eletronicamente controlado, então pode ser que o Sportage seja mais capaz em condições adversas também.

Apple CarPlay explicou: Levando o iOS para a estrada Por Britta O'Boyle · 1 Setembro 2021

Como visto anteriormente, o interior do Sportage recebe uma atualização, mas também vem com mais espaço em todo o modelo.

Um ecrã táctil de 12,3 polegadas irá juntar-se ao visor digital do condutor de 12,3 polegadas, dando acesso a serviços ligados, incluindo a aplicação Kia Connect, para que possa verificar o estado do seu carro a partir do seu telefone.

Teremos que esperar um pouco mais para descobrir exatamente quanto custará todo esse material bom, que esperamos estar perto do lançamento no início de 2022.