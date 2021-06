A prévia do design do Kia Sportage mostra o futuro SUV da família

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Kia Sportage é um dos modelos mais vendidos da linha Kia, a escolha de muitas famílias por sua praticidade e acessibilidade, ao mesmo tempo em que oferece recursos desejáveis, como a altura de rodagem mais alta que vem com um SUV.

A revelação completa do novo Sportage só está prevista para o final do ano - com a Kia também a confirmar que vai lançar um design específico para o mercado europeu, que será a primeira vez nos 28 anos de história do modelo.

Exatamente o que essas mudanças trarão para a versão não europeia ainda está para ser visto, mas já há muito o que beber visualmente - e já podemos sentir que o Sportage continuará a ser um grande sucesso.

Do exterior, o Sportage parece mais determinado, levando a luta para o número crescente de SUVs alemães nesta classe com um perfil mais musculoso, empurrando o lado esportivo das coisas.

Há uma nova frente que evolui a grade Tiger Nose do titular, parecendo mais técnica e sofisticada, com grandes luzes diurnas em forma de bumerangue para que você saiba exatamente o que está olhando.

A traseira é mais elegante e parece mais larga, com mais detalhes que lhe conferem uma postura desportiva.

Mudando para o interior e as coisas são muito mais modernas, com Kia falando sobre o uso de materiais premium, enquanto o layout também ganha um design premium, com um grande display curvo arqueado de trás do volante para o centro do carro.

Os controles de tração ficam no centro do carro com um botão simples. Isso mostra um veículo de combustão convencional e a Kia ainda não disse nada sobre o trem de força que esperar, mas estamos esperando opções diferentes em mercados diferentes. É provável que a Europa obtenha variedades híbridas e híbridas plug-in, e os EUA provavelmente obterão opções de gasolina maiores.

Não se espera que seja totalmente elétrico - o Kia EV 6 está cuidando disso - enquanto a revelação completa não é esperada até setembro de 2021.

Escrito por Chris Hall.