A velocidade eletrizante do Kia EV6 GT vai tirar seu fôlego

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Kia revelou todos os detalhes de seu novo carro elétrico, o Kia EV6. Este é um modelo importante para a Kia, delineando a direção futura da empresa durante a transição para a elétrica.

Com base na mesma plataforma do Hyundai Ioniq 5 , a Kia não está oferecendo um modelo de cópia carbono com um emblema diferente, está oferecendo modelos exclusivamente diferentes que provavelmente chamarão a atenção.

Haverá a opção de capacidades de bateria de 58 kWh ou 77,4 kWh, junto com opções de RWD ou AWD. Isso é parecido com os modelos Hyundai - mas o Kia EV6 GT se destaca.

O Kia EV GT, equipado com bateria de 77,4 kWh e motores duplos, produzirá 430 kW, torque de 740 Nm e fará 0-62 mph em 3,5 segundos, com uma velocidade máxima acima de 160 mph. Isso é incrivelmente rápido, uma declaração de que você não precisa ser Tesla para oferecer velocidades loucas.

O modelo GT também virá com um diferencial de deslizamento elétrico limitado para melhorar a dinâmica.

A questão é se os compradores da Kia desejarão um modelo de desempenho - e suspeitamos que a maioria escolherá algo um pouco mais sensato.

Haverá versões com o emblema EV6, EV6 GT-line e EV6 GT, o que significa uma ampla gama de opções. É importante ressaltar que os modelos EV6 e GT-Line estarão disponíveis com opções de bateria e opção de tração traseira ou integral. Esperávamos que a tração traseira de longo alcance fosse a opção mais popular para o alcance máximo.

Na verdade, o alcance dessa combinação é citado como 316 milhas.

Há um sistema de 800V, prometendo carregamento rápido de até 350kW. Este não é apenas o padrão de carregamento mais rápido que você encontrará no Reino Unido, mas também mais rápido do que a maioria dos outros EVs na estrada. Isso fará com que você carregue de 10 a 80% em 18 minutos.

Além disso, como o Ioniq 5, o veículo para carregar é compatível, o que significa que você pode usar a bateria do Kia para alimentar outras coisas - seu micro-ondas, TV ou talvez carregar outro EV.

No interior, você encontrará uma cabine espaçosa com um generoso armazenamento de 520 litros na parte traseira e um porta-malas dianteiro também.

Existem dois monitores internos de 12 polegadas, curvados para melhor apoiar o motorista, oferecendo uma gama completa de funções conectadas, com som potencializado por um sistema de som Meridian de 14 alto-falantes.

E sim, há uma função de som artificial, então você pode ter feedback de áudio vinculado à velocidade na cabine se quiser fingir que está em um filme de ficção científica.

Os preços ainda não foram confirmados, mas as pré-encomendas estão abertas em algumas regiões, e você pode esperar para começar a ver o Kia EV6 na estrada no final de 2021.

Escrito por Chris Hall.