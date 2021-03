Estreia mundial de Kia EV6: como assistir ao lançamento online

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Kia é a próxima na fila para lançar o seu carro elétrico, antes disputado.

Chame o Kia EV6, a empresa já compartilhou algumas imagens para o próximo modelo elétrico, mas agora estamos prontos para a revelação completa.

O lançamento do Kia EV6 terá lugar no dia 30 de março às 10:00 CEST. Aqui estão os horários globais para o lançamento:

São Francisco - 01:00 PDT

Nova York - 04:00 EDT

Londres - 09:00 BST

Berlim - 10:00 CEST

Nova Delhi - 13:30 IST

Seul - 18:00 KST

Sydney - 19:00 AEDT

O evento será transmitido ao vivo no YouTube, você pode encontrar o vídeo incorporado acima.

O Kia EV6 é baseado no E-GMP, uma plataforma modular projetada para carros elétricos, e deverá ficar ao lado do recém-lançado Hyundai Ioniq 5 .

A Kia já fez uma espécie de revelação do design do Kia EV6, então temos uma boa ideia de como será esse carro. Kia não foi tão longe quanto revelar detalhes importantes como as opções de bateria em que estará disponível. Nós vimos o interior liso, no entanto.

É provável que ele ofereça as mesmas opções de bateria de 58 ou 72,6 kWh, com RWD ou AWD, encontradas no Ioniq 5. Isso também sugere que ele suportará carregamento de 350 kW, o que provavelmente será ditado pela plataforma, embora pode haver alguma variação aqui para permitir opções de preços mais abrangentes para os compradores.

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 26 Março 2021

Também esperamos aprender mais sobre o novo sistema de infoentretenimento, que Kia diz ser completamente novo - com um grande display interno curvo que parece muito mais moderno do que os carros elétricos Kia recentes.

Escrito por Chris Hall.