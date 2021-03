Kia puxa a tampa do EV6, revelando seu SUV elétrico

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Kia mostrou o design exterior do novo EV6, seu novo carro elétrico que fica ao lado do Hyundai Ioniq 5 .

Ele fica na plataforma E-GMP que é compartilhada por todo o grupo, projetado desde o início como um carro elétrico. Kia teve grande sucesso com suas adaptações de bateria - notavelmente o Kia e-Niro - então há grandes esperanças para este novo modelo da empresa.

A revelação completa do Kia EV6 acontecerá em março de 2021 em um evento online, então, no momento, tudo o que temos é o design exterior.

É altamente provável, no entanto, que ele ofereça as mesmas opções de bateria de 58 ou 72,6 kWh com RWD ou AWD em modelos diferentes, assim como encontramos no Ioniq 5. Isso também sugere que ele suportará carregamento de 350 kW.

Teremos que aguardar a confirmação desses detalhes, no entanto, e por agora nos concentrar no que sabemos.

Do exterior, este modelo parece sentar-se na categoria SUV ou CUV, com um nariz elegante e o que parece ser um espaço de bagageira potencialmente útil na parte traseira.

O que é encorajador é que o carro parece único nas imagens compartilhadas pela Kia. Não se parece com nenhum outro modelo da linha e o interior parece ter um design que se inclina mais para o minimalismo do que os modelos Kia recentes.

Certamente há alguns detalhes de design interessantes na parte traseira do carro, com uma barra de luz na parte traseira, destacando alguns dos vincos na carroceria.

Kia diz que o novo modelo usará uma nova interface de usuário para o sistema de infoentretenimento de última geração, com uma única tela curva para o motorista e os visores centrais.

Com certeza aprenderemos muito mais sobre este carro no evento no final de março - mas as primeiras impressões nos dão muita esperança.

Escrito por Chris Hall.