Kia EV6 provocou, primeiro modelo de carro totalmente elétrico dedicado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Kia deu-nos um vislumbre de seu primeiro modelo de carro disponível exclusivamente como uma opção totalmente elétrica.

O Kia EV6 será totalmente revelado no final deste trimestre (possivelmente no final de março). No entanto, o fabricante divulgou algumas imagens tentadoras e algumas informações.

Será o primeiro veículo construído na Plataforma Modular Elétrica Global (E-GMP) da Kia e adotará uma nova filosofia de design que marca a mudança em direção a um futuro totalmente elétrico .

O carro também será o primeiro a apresentar uma nova estrutura de nomes. Todos os veículos elétricos a bateria (BEV) da Kia começarão com o prefixo "EV", seguido de um número que "corresponde à posição do carro na formação".

Apple CarPlay explicou: Levando o iOS à estrada Por Britta O'Boyle · 7 Julho 2020 Uma visão detalhada de como o CarPlay da Apple funciona, com explicações sobre o uso do Google Maps, envio de mensagens e reprodução de música,

"EV6 é a personificação do propósito da nossa marca, Movimento que inspira, e da nossa nova filosofia de design. Ele foi projetado para inspirar cada jornada, oferecendo uma experiência instintiva e natural que melhora a vida diária de nossos clientes e fornece ao usuário propriedade simples, intuitiva e integrada ”, disse o chefe do Global Design Center da Kia, Karim Habib.

"Nosso objetivo é projetar a experiência física de nossa marca e criar veículos elétricos ousados, originais e criativos."

Traremos mais quando o carro for anunciado formalmente.

Escrito por Rik Henderson.