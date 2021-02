KiaCharge permitirá que os proprietários de Kia EV carreguem em todas as redes com um único serviço

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Procurando tirar um pouco da confusão da cobrança , o KiaCharge terá como objetivo simplificar o processo para os motoristas Kia EV e PHEV, oferecendo uma única via de pagamento.

O KiaCharge permitirá que os motoristas usem um aplicativo ou cartão RFID para acessar uma gama de serviços de cobrança em todo o Reino Unido, incluindo BP Pulse (anteriormente Chargemaster e Polar), PodPoint, Ionity, Source London, Chargepoint, NewMotion, Charg-gy e ESB.

A Kia afirma que terá como objetivo agregar mais serviços até 2021.

Isso significa que você não precisa se inscrever em muitos serviços diferentes, não precisa usar um aplicativo ou cartão diferente para acessar todos esses carregadores diferentes, você pode apenas usar o KiaCharge - o que tornará as coisas mais convenientes.

A Kia afirma que a KiaCharge fornecerá acesso a 13.900 pontos de carga em todo o Reino Unido, incluindo mais de 1300 carregadores rápidos - para melhor aproveitar as taxas de carregamento mais rápidas acima de 50 kW.

O esquema também cobre o roaming europeu, com 178.000 pontos de carregamento nos 28 países europeus, o que significa que dirigir no continente também será mais fácil, sem a necessidade de contratos nesses países.

Claro que nada vem de graça e haverá duas tarifas para KiaCharge, Easy e Plus. O Easy é voltado para carregadores não frequentes e o Plus é projetado para aqueles que usarão as redes de carregamento com mais frequência.

O Easy irá cobrar £ 1,99 para acessar o serviço, mas depois não terá nenhuma mensalidade. Em vez disso, você pagará £ 0,49 para acessar um carregador (exceto BP Pulse ou PodPoint) e então pagará por kWh de eletricidade.

O Plus pagará £ 2,99 por mês, mas não precisará pagar quando se conectar a um carregador. Em vez disso, eles pagarão apenas por kWh. Haverá também um desconto de 15 por cento sobre esses custos na maioria das redes, mas não no Ionity, BP Pulse ou Ionity.

Você terá liberdade para alternar entre as tarifas, portanto, se estiver de férias e for dirigir mais, poderá alternar se achar que isso lhe oferecerá uma melhor relação custo-benefício.

Existem algumas adições. Você pode ter o BP Pulse como bolt-on, ao preço de £ 7,85, que é o mesmo preço de uma assinatura BP Pulse padrão. Se você usa o BP Pulse muitas vezes, isso combinado com o nível Easy KiaCharge pode ser útil.

Haverá também um Ionity bolt-on disponível mais tarde em 2021, que Kia diz que será cronometrado "para coincidir com o lançamento da bateria EV de próxima geração da Kia". Isso parece ter como objetivo desbloquear o carregamento de 800 V que a Ionity oferecerá no próximo carro da Kia .

Além do serviço, o aplicativo de suporte permitirá que você encontre estações de recarga, filtre pelo tipo que deseja e navegue até elas, embora na maioria dos casos imaginemos que você usará os próprios sistemas do carro para navegar.

O serviço KiaCharge agora está disponível para aqueles que desejam se inscrever em KiaCharge.com .

Escrito por Chris Hall.