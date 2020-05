Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Kia revelou seu roteiro para veículos elétricos nos próximos cinco anos, incluindo a adoção do carregamento rápido de 800 volts para vários carros, não apenas seus modelos principais.

O fabricante coreano manterá o carregamento de 400 volts para veículos para clientes mais "preocupados com o custo", mas o carregamento de 800 volts pode ser um divisor de águas para sua faixa de médio a alto nível.

O carregamento de alta voltagem pode não apenas tornar as paradas de "reabastecimento" mais rápidas e menos dolorosas, como também reduzir o peso do trem de força, o que significa que uma única carga pode potencialmente durar mais tempo.

A Kia planeja lançar 11 novos carros elétricos na Europa até 2025, com o carregamento de 800 volts possivelmente aparecendo nos modelos lançados a partir de 2022 em diante.

"Certos modelos, particularmente aqueles voltados para compradores mais preocupados com os custos, oferecerão capacidade de carregamento de 400 volts. O carregamento de 800 volts não será simplesmente reservado para os principais modelos da Kia, no entanto, mas onde ele se aproxima mais do perfil de uso de um veículo. linha de modelo específica ", disse Pablo Martinez Masip, diretor de planejamento de produtos da Kia Motors Europe.

"Ambos os sistemas podem ser carregados em casa ou em público, com o carregamento rápido de 800 volts aprimorando a usabilidade em modelos conduzidos por clientes que podem contar com o carregamento rápido de alta voltagem com mais frequência ou gerar milhagens mais altas".

Atualmente, apenas o Porsche Taycan vem com recursos de carregamento rápido de 800 volts. O site de carros Autoblog afirma que a edição de produção do conceito Audi E-Tron GT também ostentará.