Jeep apresentará primeiro SUV totalmente elétrico em 2023

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A marca de automóveis norte-americana Jeep planeja lançar seu primeiro SUV totalmente elétrico em 2023.

Ele ainda não compartilhou muitos detalhes do BEV (veículo elétrico a bateria), mas postou duas imagens dele - mostrando-o de frente e de trás.

Mais informações sobre o próximo modelo serão divulgadas nos "próximos meses". Considerando que está planejado para o "início do próximo ano", provavelmente descobriremos os principais recursos - transmissão, alcance, etc. - em atualizações regulares.

O CEO da proprietária da marca Jeep, Stellantis, Carlos Tavares, anunciou anteriormente o compromisso de sua empresa de eletrificação total em todo o negócio de SUVs. Este carro sem nome é apenas o começo, portanto.

Também haverá versões com zero emissões de toda a sua gama de veículos até 2025, com variantes híbridas plug-in de outros modelos planejadas.

A formação atual consiste no Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Cherokee 4xe, Renegade, Wrangler e Wrangler 4xe. Qualquer um ou todos eles podem acabar com uma versão adicional de zero emissões nos próximos anos. As variantes híbridas plug-in do Renegade e Compass foram mostradas já em 2019.

“Este novo veículo Jeep totalmente elétrico será lançado no início do próximo ano, expandindo o alcance da marca e dando o próximo passo para a realização da visão da marca Jeep de Zero Emission Freedom”, disse a marca em seu site de imprensa.

Escrito por Rik Henderson.