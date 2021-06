O Jeep Magneto é um conceito atrevido de Wrangler elétrico

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Jeep revelou o Wrangler Magneto, um veículo-conceito elétrico projetado para mostrar o que você pode esperar de um futuro Wrangler elétrico.

É baseado no Jeep Wrangler Rubicon 2020 e parece manter muitas das habilidades off-road do Wrangler, oferecendo potência para se igualar ao motor Pentastar V6 de 3,6 litros, mantendo a profundidade de passagem de 30 polegadas e apresentando uma barriga e skid placas para proteger os componentes elétricos e as baterias.

São quatro baterias, distribuídas para manter o peso equilibrado, com capacidade total de 70kWh. Ele funciona com um sistema de 800 volts, com um motor personalizado que fornecerá o torque de 370 Nm e potência equivalente de 285 cv.

Isso fará com que este Jeep faça 0-60 mph em 6,8 segundos, mas não há nenhuma palavra sobre o alcance - a maioria dos carros com esse tipo de bateria fará cerca de 250 milhas.

Com exclusividade, há uma caixa de câmbio de seis velocidades, resultando em um trem de força elétrico manual, então você o dirige como um modelo de alavanca de câmbio normal com uma embreagem de verdade. A maioria dos carros elétricos tem uma velocidade única.

Com um design eletrizante apropriado, os pneus de 35 polegadas assentam nos aros de 17 polegadas, enquanto há duas baterias de 12 V para operar sistemas auxiliares. Isso inclui o guincho, rádio e iluminação, enquanto um conversor pode recarregar essas baterias da bateria principal do veículo.

Jeep sugere que você será capaz de usar a energia a bordo para abastecer seu acampamento, uma vez que você dirigiu profundamente no desconhecido.

E3 2021, Philips Fidelio e mais - Pocket-lint Podcast 108 Por Rik Henderson · 23 Junho 2021

Não há como dizer como essa caixa de câmbio realmente funcionaria na direção do mundo real, mas não há como negar que é um conceito fácil de ver.

Escrito por Chris Hall.