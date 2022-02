Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Jaguar Land Rover está introduzindo o suporte ao Amazon Alexa em todos os seus veículos que carregam o sistema de infotainment Pivi Pro.

Isso significa que os proprietários de carros Jaguar , Range Rover e Land Rover novos e existentes poderão usar o assistente de voz sem a necessidade de um telefone. Eles podem verificar o clima, ouvir música e até ativar seus eletrodomésticos inteligentes quando estiverem na estrada - tudo o que geralmente é possível com um dispositivo Echo.

O assistente também trabalhará com a tecnologia automotiva do fabricante no Reino Unido e nos EUA, para que os motoristas possam fazer perguntas relevantes, como quanto alcance está disponível ou se todas as portas estão trancadas, tudo no conforto de sua casa através do Jaguar e Land Rover Remote Skill.

O Remote Skill também funciona em modelos de carros do Reino Unido e dos EUA com o sistema de infoentretenimento Touch Pro.

O TomTom Go Navigation App é um aplicativo de navegação móvel premium para todos os motoristas Por Pocket-lint International Promotion · 27 Outubro 2021 Este aplicativo brilhante é a maneira perfeita de navegar enquanto você dirige.

O suporte ao Alexa será adicionado por meio de uma atualização de software over-the-air, desde que o usuário tenha uma assinatura do pacote online de 12 meses. Uma conta ativa da Amazon também é necessária.

"A integração perfeita do Amazon Alexa com nosso sistema de infoentretenimento Pivi Pro oferece aos clientes um controle de voz simples e intuitivo dos recursos usados regularmente, tornando a experiência de direção ainda mais agradável. atualizações de software pelo ar", disse o diretor de engenharia elétrica da Jaguar Land Rover, Alex Hislop.

Escrito por Rik Henderson.