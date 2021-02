Jaguar será uma marca de carros de luxo totalmente elétricos de 2025 em diante

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Jaguar Land Rover anunciou mudanças radicais em seus negócios que verão a Jaguar se tornar uma marca totalmente elétrica. Os novos planos também definem um cronograma nas ambições previamente anunciadas de ter modelos elétricos em todo o grupo JLR.

Chamada Reimagine, a nova estratégia global da Jaguar Land Rover apresenta um firme compromisso com uma nova direção para a empresa. A maior novidade é que o Jaguar será uma marca totalmente elétrica.

Isso representará um grande impulso no segmento de carros elétricos de luxo, com o novo foco da Jaguar no fornecimento de modelos elétricos premium. A Jaguar deu o pontapé inicial com o i-Pace em 2018, atualizado em 2020 , e agora diz que todos os modelos Jaguar serão elétricos em 2025. Parte do anúncio é o cancelamento da substituição planejada do Jaguar XJ, mas a empresa disse isso pode reintroduzir a placa de identificação no futuro.

Parte da mudança é uma transição de plataformas entre os grupos, com uma plataforma de veículo elétrico a bateria para Jaguar e duas plataformas para modelos Land Rover - a Arquitetura Longitudinal Modular (MLA) e Arquitetura Modular Elétrica (EMA) - o que deve simplificar a fabricação para ambas as marcas.

A JLR está buscando a eletrificação há algum tempo, mas agora sabemos que haverá seis modelos Land Rover elétricos puros lançados nos próximos 5 anos - o primeiro deles aparecerá em 2024. Não sabemos se este será o Range Com a marca Rover, Discovery ou Defender, mas a empresa está se apegando às marcas Land Rover que oferecem a melhor experiência para aqueles movidos pela aventura, então não esperamos nenhuma diluição nas capacidades offroad. Suspeitamos que o foco estará nos modelos Velar ou Evoque do mercado de massa.

As marcas Land Rover não serão apenas elétricas e a empresa está se posicionando para a próxima etapa, confirmando que os modelos de célula de combustível de hidrogênio começarão a ser testados nas estradas do Reino Unido em 2021, com o objetivo de eliminar o diesel de 2026 em diante.

A empresa estima que 60 por cento das vendas de modelos Land Rover serão elétricos até 2030, enquanto para a Jaguar, isso será 100 por cento elétrico. Isso também se encaixa no cronograma do Reino Unido para proibir a venda de carros a gasolina e diesel até 2030 .

Muita coisa vai acontecer às marcas Jaguar e Land Rover durante a próxima década, sendo o reposicionamento da Jaguar um movimento muito mais ousado.

