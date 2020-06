Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Quando o Jaguar i-Pace chegou em 2018, o SUV totalmente elétrico da empresa britânica era, em nossa opinião, um divisor de águas - como dissemos em nossa análise do carro .

Para 2020, o i-Pace está de volta, atualizado e com alguns novos recursos atraentes: carregamento mais rápido e um sistema técnico automotivo atualizado para tirar o máximo proveito deste veículo elétrico do futuro.

Agora, a capacidade da bateria não mudou - ainda são 90kWh -, mas o recurso de carregamento doméstico aumentou para 11kW (acima de 7kW). Isso significa uma recarga plana a completa em 8 horas e 36 minutos - uma melhoria de 4 horas em relação às 12 horas e 36 minutos anteriores.

Você ainda terá os mesmos 400 cavalos de potência e 696 newton metros de torque como resultado - o que significa que o i-Pace cobrirá o sprint de referência de 0 a 100 km / h em 4,5 segundos - e a cerca de 300 milhas de alcance. Essa parte é inalterada.

Lá dentro, há o novo sistema de infotainment Pivi Pro - um cluster de instrumentos virtuais de alta definição de 12,3 polegadas, juntamente com telas sensíveis ao toque de 10 e 5 polegadas (superior e inferior) (se você pagar pelo pacote adicional relevante). Jag diz que este sistema é "inspirado em smartphones" para criar um sistema familiar e fácil de usar.

O i-Pace também vem com um modem duplo incorporado opcional (como eSIM), o que significa conectividade 4G em movimento para todas as suas necessidades de música, navegação e informação.

O Jaguary i-Pace atualizado está disponível para encomenda agora, com preços a partir de £ 65.195 no Reino Unido - um ligeiro aumento em relação aos £ 63.495 básicos do original de 2018.