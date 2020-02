Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Jaguar Land Rover (JLR) está delineando sua visão para mobilidade urbana autônoma com o lançamento do Project Vector.

Isso faz parte do que a JLR chama de Destino Zero, uma unidade maior para reduzir emissões, reduzir acidentes e reduzir congestionamentos, neste caso com um veículo elétrico autônomo .

O veículo em si mede cerca de 4m de comprimento, com a bateria e o trem de força embutidos no piso, deixando o resto da cabine como um espaço configurável, com a JLR dizendo que pode ser usado para transporte de passageiros ou para entregas de última milha. A abordagem flexível foi projetada para resolver vários problemas.

Vimos muitos desses tipos de conceitos revelados pelos fabricantes de veículos, mas isso não é apenas ar quente. O Project Vector tem uma equipe trabalhando no Centro Nacional de Inovação Automotiva da Universidade de Warwick, projetada para incubar idéias sobre a mobilidade futura e a infraestrutura necessária para apoiá-la.

"As futuras viagens urbanas serão um composto de veículos próprios e compartilhados, acesso a serviços de transporte de granizo e sob demanda, bem como transporte público. Nossa visão mostra o veículo como uma parte flexível da rede de mobilidade urbana que pode ser adaptada para diferentes fins. ", disse o Dr. Tim Leverton, diretor do projeto.

Levando isso para as estradas, o Project Vector estará trabalhando com o Conselho da Cidade de Coventry e a Autoridade Combinada de West Midlands para testar o conceito nas estradas em 2021.

O diretor executivo da Jaguar Land Rover, Prof. Ralf Speth, comentou: "Por meio desse projeto, estamos colaborando com as mentes mais brilhantes da academia, cadeia de suprimentos e serviços digitais, para criar sistemas de mobilidade conectados e integrados - os blocos fundamentais para o Destination Zero . "