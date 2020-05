A Intel gosta de Moovit, Moovit: Um novo investimento em um futuro autônomo?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Há rumores de que a Intel quer adquirir o Moovit, uma empresa de rastreamento de tráfego de dados que fornece dados de trânsito para centenas de milhões de pessoas em todo o mundo.

O TechCrunch relata que a Intel está nos estágios finais de um acordo que pode custar cerca de US $ 1 bilhão, mas ajudaria a impulsionar a divisão de veículos autônomos da empresa.

Pensa-se que a adição da tecnologia do Moovit poderia levar a alguns dados muito úteis para os esforços autônomos da Intel, incluindo informações de tráfego em tempo real e roteamento inteligente de veículos. Esses são alguns dos aspectos mais complicados do uso de veículos autônomos e podem significar um futuro brilhante para os planos da Intel.

O Moovit já trabalhou com a Intel no passado e o recente crescimento do aplicativo só ajudará a aumentar seu valor para a gigante dos chips.

Na sua aparência atual, o Moovit é considerado um "aplicativo de mobilidade urbana mais popular do mundo". Em outras palavras, ele fornece às pessoas os dados de que precisam para se deslocar facilmente pelas cidades usando diferentes modos de transporte público e até inclui integração com Uber et al. Também é usado por mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo.

São muitos dados úteis para a Intel.

Obviamente, as pessoas não estão usando muito esses serviços no momento, mas espera-se que isso mude no futuro e com o aumento de veículos autônomos, esse tipo de dados será inestimável.