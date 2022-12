Hyundai Kona recebe um redesenho radical, impulsiona o espaço interior

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Hyundai Kona foi redesenhada, para vê-la em melhor posição para sentar-se ao lado da Hyundai Ioniq 5.

Embora estreitamente relacionada com a Kia Niro, a Kona foi projetada como um EV primeiro, de acordo com a Hyundai. Isso significa que as adaptações foram feitas para as versões híbrida e ICE, ao invés do contrário.

Este SUV compacto é uma escolha popular para os urbanos, com a nova versão do EV agora beneficiando-se das luzes pixelizadas com assinatura que vimos no Ioniq 5.

O novo Hyundai Kona é maior do que o modelo de saída, com um interior melhor projetado para os passageiros, permitindo mais espaço e uma estética mais futurista. Mais uma vez, há uma adoção de alguns dos estilos do Ioniq 5.

Que vê os dois displays de 12,3 polegadas curvados atrás do volante, e a iluminação ambiente para trazer uma experiência semelhante a uma sala de estar para o interior.

A Hyundai está apenas mostrando o design neste momento, portanto não há detalhes oficiais sobre sua potência ou qualquer outra coisa.

Entretanto, esperamos que a nova Hyundai Kona reflita de perto a Kia Niro EV, que oferece uma bateria de 64,8kWh e uma potência de 201bhp dirigindo as rodas dianteiras.

Conseguimos chegar a cerca de 268 milhas de uma carga completa. A Kia oferece 72kW de pico de carga em seu modelo e será interessante ver se a Hyundai vem oferecendo as mesmas especificações, ou se ela se afina para aumentar a taxa de carga.

Mais detalhes são prometidos no próximo mês - e não deixaremos de atualizá-lo assim que estivermos ao volante.

Escrito por Chris Hall.