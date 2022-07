Ioniq 6 'streamliner eletrificado' parece pronto para continuar o domínio do EV da Hyundai

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - É justo dizer que a Hyundai está fazendo ondas no espaço do carro elétrico, com seu Ioniq 5 ganhando vários prêmios - e merecidamente. O próximo carro elétrico será o Ioniq 6, que é chamado de "streamliner eletrificado".

Tem uma longa e baixa elegância, adequando-se a esse nome de streamliner, evocando o romance de uma época dourada de viagens, mas oferecendo uma proposta completamente moderna.

O design é, naturalmente, guiado pela aerodinâmica para tornar este carro o mais eficiente possível e que desempenha seu papel em ajudá-lo a atingir aquela faixa de 610 km (379 milhas). Há uma bateria de 77,4kWh e é construída sobre a plataforma E-GMP, conforme o Ioniq 5.

Haverá opções de tração traseira ou tração total, esta última oferecendo 239kW de potência, que fará 0-62mph em 5,1 segundos, o que é bastante rápido. Ao mesmo tempo, a Hyundai está dizendo que o Ioniq 6 será um dos modelos mais eficientes do mercado em termos energéticos.

Como vimos em vários carros elétricos recentemente, o interior é realmente moderno e projetado mais como uma sala de estar do que um carro tradicional.

Há elementos no Ioniq 6 que você reconhecerá no Ioniq 5, como os displays interiores e o sistema de informação e entretenimento, mas neste modelo o traço vira no final em pontas que abrigam os displays para os espelhos retrovisores digitais.

A iluminação interior em dois tons aumenta o ambiente, enquanto a intensidade da iluminação ambiente pode ser ligada à velocidade do veículo. Quanto mais rápido você dirigir, mais brilhante ele ficará.

O espaço interior foi maximizado, com assentos que são 30% mais finos do que muitos carros, de modo que ocupam menos espaço, com assentos de Conforto Relaxamento opcional. A Hyundai está pensando no Ioniq 6 como mais do que apenas um veículo para ir de A a B - ela quer que você use esse espaço para relaxar ou para trabalhar.

Para aumentar a experiência, há um "som tipo nave espacial" na cabine, enquanto você será capaz de sintonizar o desempenho do carro às suas próprias exigências com um modo de direção personalizado.

Há também muitos auxiliares de direção, com a Hyundai tirando uma folha do livro do Tesla e oferecendo assistência na troca de pistas junto com outros sistemas para proporcionar uma experiência de direção semi-autônoma.

O que provavelmente será mais excitante no Ioniq 6 é que muito do que é oferecido será padrão. A Hyundai tende a oferecer grandes especificações no nível de entrada e certamente, enfrentando a concorrência de pessoas como a Mercedes EQE ou BMW i4, o preço vai ser fundamental.

As primeiras entregas são esperadas na Coréia e na Europa no final de 2022, com os Estados Unidos a seguir em 2023.

Para dar início à experiência do pedido, a Hyundai está indo para o metaverso com via Roblox e Zepeto, enquanto haverá também um estúdio digital XR onde você poderá projetar o carro e visualizar usando vários fones de ouvido VR.

Escrito por Chris Hall.