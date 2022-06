O Hyundai Ioniq 6 EV é um 'streamliner eletrificado'.

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - No início deste ano, a Hyundai anunciou seus planos de lançar nada menos que 17 novos veículos até 2030. Portanto, faz sentido que o próximo deles seja um seguimento do fantástico Hyundai Ioniq 5.

O Ioniq 6 é lançado como um streamliner eletrificado, em outras palavras, um veículo totalmente elétrico com uma carroceria aerodinamicamente eficiente. Um EV que é fabricado com eficiência energética e responsabilidade ambiental em mente. A empresa diz que ele fez "uso inovador de materiais sustentáveis" e construiu o Ioniq 6 com um design centrado no ser humano desde o início.

O Hyundai Ioniq 6 foi projetado para ser aerodinâmico e elegante com um coeficiente de arraste ultra-baixo que deve oferecer mais desempenho do que o Ioniq 5, mais centrado na família. Este carro é um pouco diferente do próximo SUV elétrico Ioniq 7, que é o primeiro SUV elétrico de três filas da empresa e é uma visão bastante agradável de se ver.

Enquanto isso, o Ioniq 6 certamente tem algumas linhas elegantes como o Porsche. Esta visão esportiva é ajudada em parte por vários aspectos de design diferentes, como defletores otimizados, uma folga reduzida da roda-arco e espelhos laterais digitais opcionais mais finos também. Na traseira tem um spoiler elíptico inspirado na asa e outros sotaques para ajudar a suportar ainda mais a aerodinâmica.

A Hyundai também promete um interior espaçoso com um toque inspirado no casulo. Em algum lugar para se esconder e mergulhar na experiência de dirigir. Este chamado design interior centrado no usuário inclui um painel de controle modular com tela sensível ao toque com uma unidade de controle localizada centralmente para minimizar a distração e ajudar na condução segura.

O interior do Ioniq 6 realmente chama a atenção com "Iluminação Ambientalmente de Dupla Cor", proporcionando uma escolha de 64 cores e seis temas de dupla cor para personalizar o ambiente interno. Várias partes do interior e do exterior foram trabalhadas com materiais reciclados e sustentáveis.

Este próximo Inoniq é construído sobre a mesma arquitetura de 800V, de carregamento super-rápido que o Inoniq 5. Embora ainda não haja palavras sobre as especificações, alcance ou outras especificações. A produção começa em julho, mas ainda não há informações sobre quando o carro estará disponível.

Paramount+, Steam Deck e EV de carregamento - Pocket-lint podcast ep. 159 Por Rik Henderson · 29 Junho 2022

Escrito por Adrian Willings.