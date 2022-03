Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Hyundai , durante o fórum do Investor Day, anunciou seus planos de introduzir 17 novos veículos elétricos nos próximos oito anos.

A montadora disse que 11 dos novos veículos serão atribuídos à marca Hyundai, enquanto o Genesis ficará com os outros seis . Os novos modelos Hyundai consistirão em três carros sedã, seis SUVs, um veículo comercial leve e um "modelo novo". A Genesis apresentará dois carros de passeio padrão e quatro SUVs, começando com o lançamento do Electrified GV70 ainda este ano.

Tenha em mente que o Genesis, o braço de luxo da Hyundai, já prometeu se tornar uma marca exclusivamente elétrica a partir de 2025. Enquanto isso, a Hyundai planeja lançar a segunda geração de sua plataforma E-GMP em 2025, para reduzir os custos de fabricação. Chamado de Integrated Modular Architecture (IMA), ele dará início a uma nova era de baterias e motores padronizados.

“A Hyundai está acelerando com sucesso sua transição para a eletrificação e se tornando líder global em EVs, apesar de um ambiente de negócios desafiador causado pela escassez global de chips e pela pandemia em andamento”, disse Jaehoon Chang, presidente e CEO da Hyundai, em um comunicado à imprensa em 2 de março de 2022. “Juntamente com nossos esforços contínuos para melhorar o valor dos veículos elétricos, a Hyundai Motor continuará a garantir a sustentabilidade de seus negócios como um ‘Provedor de Soluções de Mobilidade’ por meio de tecnologias avançadas não apenas de hardware, mas também de software”.

A Hyundai disse que pretende vender 1,87 milhão de EVs anualmente até 2030. Para aumentar suas vendas anuais, a Hyundai também anunciou uma estratégia de investimento de £ 12 bilhões.

Escrito por Maggie Tillman.