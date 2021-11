Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Enquanto estava no Salão do Automóvel de Los Angeles 2021 , a Hyundai revelou um novo conceito de veículo elétrico na forma de um SUV chamado Seven.

Construído na plataforma modular elétrica global da montadora sul-coreana , que também será usada para os próximos Ioniq 5 , Kia EV6 e Genesis GV60 , o Seven usa carregadores com capacidade de 350kW, é capaz de carregar de 10 por cento a 80 por centavos em cerca de 20 minutos e tem um alcance alvo de mais de 300 milhas. É um veículo de grandes dimensões, completo com uma distância entre eixos de 10,5 pés e uma grade alta.

O interior é feito de materiais renováveis e reciclados - como bambu e cobre - e até mesmo tecido higiênico para a era pandêmica. Também há lâmpadas UVC embutidas que podem esterilizar tudo dentro. A Hyundai também projetou um sistema HVAC para automóveis com modos horizontal e vertical para controlar o fluxo de ar.

Outras características incluem portas tipo ônibus e assentos ajustáveis, incluindo um banco corrido que vai da parte traseira para o lado, assentos do capitão que giram e deslizam, e um assento do motorista com uma alavanca de controle retrátil oculta. O interior nos lembra de outros conceitos de carros futuristas, como a Mercedes e outros .

O TomTom Go Navigation App é um aplicativo de navegação móvel premium para todos os motoristas, com um período de teste gratuito de três meses Por Pocket-lint International Promotion · 19 Novembro 2021

Infelizmente, o Seven é apenas um veículo-conceito, o que significa que não está programado para entrar em produção tão cedo. Mas talvez algumas de suas características possam acabar em futuros veículos elétricos. Para ver alguns dos EVs mais interessantes, existentes e futuros, consulte os guias do Pocket-lint abaixo: